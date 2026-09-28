Queda livre ao estilo de Arábia Saudita e Iraque: Bahrein repete pesadelo da Copa do Golfo

A seleção do Bahrein tornou-se a oitava equipe campeã da Copa do Golfo a fracassar na tentativa de superar a fase de grupos na edição seguinte, após sofrer uma dura derrota diante dos Emirados Árabes Unidos pelo placar de 3 a 0, no domingo, no estádio da Cidade Esportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal, em Jidá, pela segunda rodada das disputas do Grupo 2 do "Golfo 27".

A seleção do Bahrein sofreu sua segunda derrota consecutiva no torneio, permanecendo sem pontos na terceira colocação do grupo, enquanto as seleções dos Emirados Árabes Unidos e do Catar garantiram suas classificações às semifinais depois que cada uma somou 6 pontos em duas vitórias consecutivas.

Com esse resultado, segundo o jornal saudita Al-Riyadiah, o Bahrein repetiu o cenário de 7 campeões anteriores que fracassaram em dar continuidade à campanha de defesa do título da Copa do Golfo, desde a adoção do sistema de fase de grupos no torneio em 2004.

A seleção da Arábia Saudita foi a primeira campeã a sofrer esse choque, no "Golfo 17", quando fracassou em manter o título conquistado na décima sexta edição, deixando o torneio ainda na fase de grupos.

O destino da seleção do Catar não foi muito diferente, pois conquistou o título do "Golfo 17", mas foi incapaz de defendê-lo na edição seguinte, dando adeus ao torneio precocemente ainda na primeira fase.

O cenário se repetiu com a seleção dos Emirados Árabes Unidos no "Golfo 19", após ser eliminada na fase de grupos depois de ter conquistado o título do "Golfo 18", juntando-se à lista de campeões do Golfo que falharam em dar continuidade à sua trajetória na edição seguinte.

O "Golfo 23" testemunhou a queda de outro campeão, depois que a seleção do Catar, atual campeã, fracassou em superar a fase de grupos, dando continuidade ao fenômeno da eliminação precoce do detentor do título.

A seleção de Omã não escapou desse destino, tendo vivido a experiência duas vezes, após dar adeus ao torneio na fase de grupos sem conseguir completar a jornada de defesa de seus dois títulos, conquistados nas edições do "Golfo 19" e do "Golfo 23".

A seleção do Iraque, por sua vez, juntou-se à lista na edição passada, depois de ter conquistado o título do "Golfo 25", mas fracassou em dar continuidade à trajetória de defesa do torneio, deixando o "Golfo 26" ainda na fase de grupos.

Com a eliminação do Bahrein, amplia-se a lista de campeões da Copa do Golfo que sofreram eliminação precoce durante a jornada de defesa do título, em um fenômeno que se repetiu ao longo das edições do torneio desde a implementação do sistema de grupos em 2004.







