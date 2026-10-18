O Lyon venceu o Nice, que recebeu em casa, por 2 a 1 na noite de domingo, no encerramento da sétima rodada do Campeonato Francês.

O zagueiro egípcio Mohamed Abdelmonem foi titular no Nice e recebeu cartão amarelo aos 48 minutos.

Mohamed Abdelmonem também provocou a expulsão de Kaito Nakamura, jogador do Lyon, aos 70 minutos, e deixou a partida aos 81.

O site Foot Mercato destacou os principais momentos do confronto, no qual o Lyon conseguiu virar o jogo no primeiro tempo, graças a Pavel Sulc e Tanner Tessmann, antes de resistir aos ataques do Nice nos últimos 20 minutos, apesar da desvantagem numérica.

Mesmo com as ausências de Tolisso, Nuamah, Morton e Greif, os jogadores do Lyon impuseram seu domínio sobre o andamento do jogo desde o início. Com grande posse de bola e pressão adiantada, a equipe do técnico Paulo Fonseca monopolizou a bola, mas não conseguiu ameaçar de verdade a meta de Yehvann Diouf.

Ao contrário do esperado, foi o Nice quem abriu o placar. Em sua primeira investida real, Jonathan Clauss arrancou pelo lado direito antes de enviar um cruzamento preciso para Elye Wahi, que balançou as redes com um chute direto que foi morrer no ângulo apertado do gol de Rémy Descamps, marcando o primeiro gol aos 18 minutos.

O domínio do Lyon foi coroado com o gol de empate aos 32 minutos. Após uma arrancada de Duranville pelo lado esquerdo, Diouf defendeu sua forte finalização, mas Sulc completou a jogada com perfeição e mandou para as redes, devolvendo a partida ao ponto de partida com o 1 a 1. E apenas dois minutos depois, em uma cobrança de falta executada com um passe curto entre Boudaoui e um de seus companheiros, Atikam enviou um cruzamento que chegou à cabeça de Tanner Tessmann, que deu a vantagem ao Lyon por 2 a 1 aos 34 minutos.

Com superioridade nos duelos individuais, maior precisão técnica e agressividade na recuperação da bola, os jogadores do Lyon encerraram o primeiro tempo em vantagem com total merecimento, após ficarem com 60% de posse de bola e finalizarem sete vezes.

No início do segundo tempo, o Lyon manteve inicialmente o controle da partida. Duranville seguiu muito ativo pelo lado esquerdo. Mas o Nice, ao contrário do que ocorreu na etapa inicial, começou gradualmente a oferecer perigo ao gol do adversário.

Em uma bola parada cobrada por Clauss, Axel Witsel subiu e cabeceou na trave superior do gol de Descamps, aos 52 minutos. Poucos minutos depois, Nkunku tentou marcar com um chute forte do lado esquerdo, que obrigou o goleiro do Lyon a intervir e fazer a defesa.

Com a melhora na precisão dos passes e na velocidade de circulação da bola, além de maior agressividade na recuperação, os jogadores do Nice começaram a tomar a iniciativa ofensiva e conseguiram desorganizar o sistema defensivo do Lyon. Ainda assim, o Lyon continuou capaz de oferecer perigo em contra-ataques, especialmente quando Boudaoui desperdiçou uma chance por falta de precisão no último toque, após nova arrancada de Duranville. Os jogadores do técnico Fonseca mostraram clara solidez defensiva e conseguiram manter a vantagem apesar da crescente pressão imposta pelo Nice.

Mas a partida teve uma virada decisiva aos 70 minutos. Cerca de 10 minutos depois de entrar no lugar de Duranville, Nakamura foi expulso com cartão vermelho direto, após cravar involuntariamente as travas da chuteira no peito de Abdelmonem durante uma disputa de bola aérea. Com um jogador a menos, o Lyon foi obrigado a enfrentar um Nice que ganhou grande impulso moral com a superioridade numérica.

Apenas três minutos depois, Wahi quase marcou seu segundo gol pessoal, ao pegar um cruzamento de Nkunku de cabeça, mas sua tentativa cruzada bateu na trave aos 73 minutos. Nos acréscimos, Wahi marcou um gol anulado por impedimento.

Com essa vitória, o Olympique Lyonnais assumiu a liderança do Campeonato Francês, com 14 pontos, enquanto o Nice estacionou nos 8 pontos, na 13ª posição.



