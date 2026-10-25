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Traduzido por

«Que horror!» – Carrick não esperava o que aconteceu após o desastre em Old Trafford!

Manchester United x Bournemouth
Manchester United
Bournemouth
Premier League
M. Carrick
England

Qual é a história?

O futuro de Michael Carrick, treinador do Manchester United, passou a estar seriamente ameaçado após a dura derrota sofrida pela equipe em casa diante do Bournemouth (3 a 0) neste domingo, dando continuidade ao começo irregular dos Red Devils nesta temporada, em meio à escalada das críticas dirigidas aos jogadores e à direção esportiva do clube.

A derrota para o Bournemouth aumentou a pressão sobre Carrick, diante da incapacidade do Manchester United de alcançar os resultados esperados, depois de conquistar apenas uma vitória em seus oito primeiros jogos na Premier League, caindo para a 16ª posição, a 14 pontos da liderança.

Carrick, de 45 anos, havia assumido o comando da equipe de forma interina em janeiro passado, após a saída de Rúben Amorim, antes de conquistar o cargo de forma definitiva em maio, depois de ter conseguido levar o Manchester United à classificação para a Liga dos Campeões e encerrar a temporada na terceira posição, graças a uma sequência de resultados marcantes.

Mas a equipe não conseguiu construir sobre aquele sucesso, já que sua última vitória no campeonato remonta a 30 de agosto, quando venceu o Ipswich Town, recém-promovido, por 5 a 2, dando prosseguimento aos resultados decepcionantes e colocando o treinador diante de um teste difícil quanto à sua capacidade de recolocar a equipe no rumo certo.

Futuro indefinido

Próximas partidas
BOU

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Carabao Cup

28 de out. de 2026

AVL

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CHE

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Premier League

31 de out. de 2026

MUN

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Após a derrota para o Bournemouth, Carrick não escondeu a dificuldade da situação, admitindo que o futuro da comissão técnica ainda é indefinido, em declarações que refletiram o tamanho da pressão que ele vive dentro do clube.

O treinador do Manchester United disse à rede "Sky Sports": "É uma situação difícil, e não há como negar isso", acrescentando: "Realmente não sei o que vai acontecer ou qual será o próximo passo".

E prosseguiu: "Sempre vou dar o meu máximo por este clube, e isso não vai mudar agora. Eu amo o meu trabalho e me sinto responsável; só temos que esperar para ver o que vai acontecer".

Crise em escalada

A pressão em torno de Carrick não se limitou aos resultados negativos, mas se estendeu à sua relação com alguns jogadores, depois de ele tomar uma decisão chamativa ao manter o capitão da equipe, o português Bruno Fernandes, no banco de reservas durante o confronto com o Bournemouth, em um passo que veio após as críticas que o meio-campista dirigiu às táticas do treinador.

Fernandes havia criticado o estilo de Carrick durante a partida que o Manchester United perdeu para o Como por 4 a 1 na Liga dos Campeões, na última quarta-feira, fazendo com que suas declarações aumentassem a intensidade da tensão dentro da equipe, em meio a um clima de instabilidade técnica que o clube vive.

Ao mesmo tempo, o zagueiro Lisandro Martínez entrou na linha das críticas, depois de pedir desculpas por declarações polêmicas nas quais atacou a direção do Manchester United, expressando sua expectativa de que mais investimentos sejam injetados no elenco da equipe e exigindo maior apoio do diretor técnico Jason Wilcox.

Esses acontecimentos surgem em um momento em que crescem os questionamentos sobre a capacidade da direção esportiva de resolver as crises da equipe, diante da queda dos resultados e da existência de divergências a respeito das decisões técnicas e dos investimentos necessários para melhorar o nível do elenco.

A torcida apoia Carrick e ataca os jogadores

Apesar da pressão crescente, Carrick ainda goza de grande popularidade junto à torcida do Manchester United, em razão de sua longa trajetória com o clube, já que disputou 464 jogos com a camisa da equipe ao longo de 12 anos como jogador, o que o tornou um dos nomes mais estimados entre os torcedores.

Após a derrota para o Bournemouth, a torcida entoou o nome de Carrick enquanto ele percorria o estádio para saudá-la, em uma cena que pareceu uma mensagem de apoio ao treinador, num momento em que grande parte da fúria da torcida se concentra nos jogadores e na direção.

Carrick comentou os cânticos que recebeu, dizendo: "Aquilo não foi uma despedida da minha parte", explicando que sente uma mistura de emoções em relação ao que aconteceu, especialmente diante das difíceis circunstâncias pelas quais a equipe passa.

E acrescentou: "Tenho sentimentos mistos; eu sinto o que os jogadores do meu time estão vivendo, pois eles passam por um período extremamente difícil. Há coisas nas quais podemos ajudar, e outras em que as situações evoluem de forma fora de controle, que é o que os jogadores sentem no momento atual".

E prosseguiu: "Tenho sentimentos conflitantes em relação à reação da torcida; a existência de um vínculo como esse com eles desperta na alma sensações mistas, e vou precisar de algum tempo para assimilar isso, mas certamente valorizo o apoio deles".

Encerrou suas declarações dizendo: "Esta é a nossa realidade atual; não alcançamos os resultados esperados, e nossas atuações não estiveram no nível exigido".

Mas a cena de apoio não durou muito, já que os cânticos se transformaram em vaias assim que Carrick deixou o gramado, enquanto os jogadores enfrentaram uma onda de fúria da torcida, em sinal do alargamento da distância entre os torcedores e a equipe e da insatisfação deles com o nível apresentado pelos jogadores.

Neville: a direção pode irritar a torcida

Por sua vez, Gary Neville, ex-zagueiro do Manchester United, considerou que os cânticos da torcida com o nome de Carrick refletem a percepção dela sobre a possível proximidade do fim de sua missão, afirmando que os torcedores conhecem bem o treinador e o consideram um dos filhos do clube, ao contrário de sua posição em relação à direção e aos jogadores.

Neville disse pela rede "Sky Sports": "A torcida do Manchester United entoa o nome de Michael Carrick porque provavelmente percebe o que vai acontecer aqui; eles já presenciaram situações como essa antes. Ele é um deles e goza de grande popularidade".

E acrescentou: "Mas os proprietários, a direção esportiva e os jogadores não têm popularidade, e decepcionaram muito este clube".

Neville apontou que Omar Berrada, CEO do clube, e Jason Wilcox, o diretor técnico, podem ser obrigados a tomar uma decisão difícil a respeito do futuro de Carrick, apesar da possibilidade de que essa decisão provoque o descontentamento da torcida.

E disse: "É provável que a dupla tome amanhã uma decisão que provocará o descontentamento da torcida do Manchester United, mas que talvez seja uma decisão necessária", antes de descrever a situação dentro do clube como "extremamente caótica".

Críticas duras aos jogadores

Por sua vez, Clinton Morrison, ex-campeão da Premier League, considerou que a reação da torcida após a partida resume o estado de fúria que o clube vive, diante de seu apoio ao treinador em contraste com a rejeição à atuação dos jogadores.

Morrison disse: "Esta situação resume tudo. A torcida fica do lado de Carrick, mas não apoia os jogadores. Meu Deus! Foi algo extremamente preocupante".

E acrescentou que Carrick recebeu grande incentivo das arquibancadas, mas os jogadores foram vaiados assim que ficaram sozinhos no gramado, apontando que a atuação deles ficou abaixo do nível exigido e que eles merecem a reação de fúria da torcida.

E prosseguiu: "No fim das contas, há limites para o que o treinador pode fazer. Na minha opinião, os jogadores não têm o nível suficiente para vencer as partidas".

Ashley Young, ex-lateral do Manchester United, também criticou a atuação da equipe, considerando que o apoio da torcida a Carrick se deve à sua condição de uma das lendas do clube, mas destacou que os jogadores não apresentaram nada digno de elogio durante o confronto com o Bournemouth.

Young disse: "Infelizmente, para Michael Carrick, a situação é extremamente decepcionante. A torcida está atrás dele e o apoia, e isso é natural por ele ser uma das lendas do clube. Mas os jogadores em campo não apresentaram nada; não correram, e não pareceram uma equipe coesa".

Encerrou suas declarações apontando a grande diferença de atuação entre as duas equipes, dizendo que o nível do Bournemouth foi muito melhor e que a atuação do Manchester United foi fraca e decepcionante.

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