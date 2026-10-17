A Copa Africana de Nações caminha para o retorno ao sistema de disputa a cada dois anos, depois que a decisão da Confederação Africana de Futebol (CAF) de transformá-la em um torneio realizado a cada quatro anos, a partir de 2028, provocou amplas objeções no meio do futebol africano, antes que Patrice Motsepe, presidente da entidade, sinalizasse a possibilidade de recuar da medida.

A CAF havia anunciado, em dezembro de 2025, a realização da Copa Africana de Nações a cada quatro anos a partir da edição de 2028, sem consultas prévias com as partes interessadas e sem submeter a decisão a votação, o que gerou insatisfação em um grande número de dirigentes de federações e torcedores, dada a posição especial que o torneio ocupa no continente africano.

Mas as declarações de Motsepe durante uma recente conferência sobre o futebol africano em Praia, capital de Cabo Verde, reabriram o assunto, depois que ele insinuou a possibilidade de o torneio continuar no sistema anterior, que prevê sua realização a cada dois anos.

Segundo o site "Afrik-Foot", a proposta de retorno ao sistema anterior deve ser submetida a votação durante a próxima Assembleia Geral Ordinária da Confederação Africana, marcada para o dia 21 de novembro em Abuja, capital da Nigéria, cerca de apenas 11 meses após o anúncio da primeira decisão, durante a Copa Africana de Nações sediada pelo Marrocos.

Renard dá sua opinião

O francês Hervé Renard, técnico da seleção da Costa do Marfim, está entre os principais defensores do retorno ao sistema anterior, ao considerar que realizar a Copa Africana de Nações a cada dois anos continua sendo a opção mais adequada, manifestando sua rejeição à ideia de esperar 4 anos entre as edições.

Renard afirmou, em declarações ao "Afrik-Foot": "Acho que voltar a realizar a Copa Africana de Nações a cada dois anos é algo excelente, e que o torneio siga como era antes. Realizar o torneio a cada quatro anos é um período muito longo, na minha opinião, mas essa é a minha opinião pessoal".

Sébastien Desabre, técnico da seleção da República Democrática do Congo, também apoiou a mesma ideia, afirmando que o futebol africano precisa da continuidade do torneio a cada dois anos.

A CAF havia anunciado, simultaneamente à mudança no sistema da Copa Africana de Nações, o cancelamento do Campeonato Africano das Nações (CHAN), cuja participação é restrita a jogadores que atuam nos campeonatos africanos, justificando a medida por questões relacionadas à viabilidade econômica.