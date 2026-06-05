Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Nederlands elftal Imago
Rian Rosendaal

Traduzido por

"Quase dá vontade de torcer para que ele leve uma pancada no tornozelo na seleção holandesa"

Holanda
Copa do Mundo

Valentijn Driessen não entende de forma alguma por que o técnico da seleção, Ronald Koeman, escolheu Mats Wieffer para substituir Denzel Dumfries, que está suspenso. O jogador, que originalmente atua como meio-campista do Brighton & Hove Albion, não tem perfil para essa função, segundo a opinião expressa naseção Kick-Off do jornal De Telegraaf. 

“Ele simplesmente não está à altura. Não entendo por que, de repente, ele tem que ser o lateral-direito da seleção holandesa no lugar de Dumfries. Geertruida e Frimpong também podem desempenhar essa função muito bem. Eles já demonstraram isso”, critica Driessen abertamente a escolha de Koeman por Wieffer.

O observador da seleção holandesa continua: “E de repente, do nada, porque Wieffer jogou cerca de quinze partidas como lateral-direito no Brighton, o sétimo colocado da Inglaterra. No Brighton, qual é. Lá ele tirou Veltman, que já está bem na casa dos trinta, do time titular. Não é tão difícil assim.”

“Mas, para mim, o Wieffer é muito mais um meio-campista. Só que, como meio-campista, ele não é bom o suficiente para o Brighton. Então, eles acabaram colocando-o como lateral-direito. Mas isso não é um lateral-direito de verdade”, reforça Driessen sua opinião.

O colega Mike Verweij acrescenta: “Koeman disse depois do jogo que o Wieffer joga de forma muito diferente como lateral-direito no Brighton do que na seleção holandesa. Muito mais pelo meio. E na seleção holandesa, muito mais pela lateral.”

Amistosos
Holanda crest
Holanda
HOL
Uzbequistão crest
Uzbequistão
UZB

“Na verdade, Koeman fez duas escolhas bem estranhas na sua convocação. Valentijn discutiu com Koeman sobre a escolha de Summerville, que ele nunca viu como ponta direita. E Wieffer como lateral-direito, quando se tem Geertruida disponível”, o observador do Ajax também não consegue entender totalmente o técnico da seleção.

“Quase dá vontade de torcer para que o Wieffer leve uma pancada no tornozelo. Para que o Geertruida ainda possa jogar. Porque acho essa escolha realmente muito estranha”, assim Verweij encerra sua contribuição para a discussão sobre o ex-jogador do Feyenoord. 

Publicidade