"Quase dá vontade de torcer para que ele leve uma pancada no tornozelo na seleção holandesa"

Valentijn Driessen não entende de forma alguma por que o técnico da seleção, Ronald Koeman, escolheu Mats Wieffer para substituir Denzel Dumfries, que está suspenso. O jogador, que originalmente atua como meio-campista do Brighton & Hove Albion, não tem perfil para essa função, segundo a opinião expressa naseção Kick-Off do jornal De Telegraaf.

“Ele simplesmente não está à altura. Não entendo por que, de repente, ele tem que ser o lateral-direito da seleção holandesa no lugar de Dumfries. Geertruida e Frimpong também podem desempenhar essa função muito bem. Eles já demonstraram isso”, critica Driessen abertamente a escolha de Koeman por Wieffer.

O observador da seleção holandesa continua: “E de repente, do nada, porque Wieffer jogou cerca de quinze partidas como lateral-direito no Brighton, o sétimo colocado da Inglaterra. No Brighton, qual é. Lá ele tirou Veltman, que já está bem na casa dos trinta, do time titular. Não é tão difícil assim.”

“Mas, para mim, o Wieffer é muito mais um meio-campista. Só que, como meio-campista, ele não é bom o suficiente para o Brighton. Então, eles acabaram colocando-o como lateral-direito. Mas isso não é um lateral-direito de verdade”, reforça Driessen sua opinião.

O colega Mike Verweij acrescenta: “Koeman disse depois do jogo que o Wieffer joga de forma muito diferente como lateral-direito no Brighton do que na seleção holandesa. Muito mais pelo meio. E na seleção holandesa, muito mais pela lateral.”

“Na verdade, Koeman fez duas escolhas bem estranhas na sua convocação. Valentijn discutiu com Koeman sobre a escolha de Summerville, que ele nunca viu como ponta direita. E Wieffer como lateral-direito, quando se tem Geertruida disponível”, o observador do Ajax também não consegue entender totalmente o técnico da seleção.

“Quase dá vontade de torcer para que o Wieffer leve uma pancada no tornozelo. Para que o Geertruida ainda possa jogar. Porque acho essa escolha realmente muito estranha”, assim Verweij encerra sua contribuição para a discussão sobre o ex-jogador do Feyenoord.