O Al-Qadisiyah recebe o Al-Hilal na noite desta sexta-feira, pela 11ª rodada do Campeonato Saudita (Roshn Saudi League).
O Al-Qadisiyah lidera a classificação da competição, com 25 pontos em 10 partidas, à frente por apenas um ponto de vantagem sobre o Al-Hilal, que disputou 9 jogos.
O jornal "Arriyadiyah" informou que há dúvidas sobre a participação do espanhol Nacho com o Al-Qadisiyah no duelo contra o Al-Hilal, por causa de uma lesão.
Nacho desfalcou o Al-Qadisiyah nos últimos 3 jogos em todas as competições, diante de Pakhtakor, Abha e Al-Taawoun, devido a uma lesão na articulação do tornozelo.
E acrescentou: "Fontes particulares consideram provável a ausência de Nacho pela quarta partida consecutiva com o Al-Qadisiyah".
O "Arriyadiyah" destacou que Nacho passará por um último teste nesta sexta-feira para definir sua condição de participar diante do Al-Hilal, em meio a expectativas por sua ausência.