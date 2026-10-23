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Al Nassr v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Quarto golpe seguido: as dúvidas cercam o craque do Al-Qadisiyah diante do Al-Hilal

Al Qadsiah x Al Hilal
Al Qadsiah
Al Hilal
Campeonato Saudita
N. Fernandez
Arábia Saudita

Nacho preocupa o Al-Qadsiah

O Al-Qadisiyah recebe o Al-Hilal na noite desta sexta-feira, pela 11ª rodada do Campeonato Saudita (Roshn Saudi League).

O Al-Qadisiyah lidera a classificação da competição, com 25 pontos em 10 partidas, à frente por apenas um ponto de vantagem sobre o Al-Hilal, que disputou 9 jogos.

O jornal "Arriyadiyah" informou que há dúvidas sobre a participação do espanhol Nacho com o Al-Qadisiyah no duelo contra o Al-Hilal, por causa de uma lesão.

Nacho desfalcou o Al-Qadisiyah nos últimos 3 jogos em todas as competições, diante de Pakhtakor, Abha e Al-Taawoun, devido a uma lesão na articulação do tornozelo.


E acrescentou: "Fontes particulares consideram provável a ausência de Nacho pela quarta partida consecutiva com o Al-Qadisiyah".

O "Arriyadiyah" destacou que Nacho passará por um último teste nesta sexta-feira para definir sua condição de participar diante do Al-Hilal, em meio a expectativas por sua ausência.


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