Quarteto árabe na lista da FIFA dos 10 melhores africanos no Mundial

O site oficial da Federação Internacional de Futebol (FIFA) destacou os 10 principais craques africanos que brilharam no Mundial de 2026 e contribuíram para a atuação marcante das seleções do continente africano ao longo da competição.

A lista incluiu o veterano guarda-redes Vozinha, que chamou as atenções com Cabo Verde, ao lado da dupla da Costa do Marfim, Yan Diomandé e Amad Diallo, depois de conduzirem os "Elefantes" aos oitavos de final pela primeira vez na história.

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A FIFAescolheu também a dupla marroquina Azzedine Ounahi e Ismael Saibari, depois de o primeiro ter mantido o seu brilho no meio-campo, enquanto o segundo se tornou o primeiro jogador africano a marcar em todos os jogos da sua seleção na fase de grupos, terminando a competição entre os 3 melhores marcadores africanos.

A lista contou ainda com a presença dos senegaleses Ismaïla Sarr, que terminou a competição como melhor marcador do continente com 4 golos, e Pape Gueye, após o seu brilho diante do Iraque, ao lado do guarda-redes do Egito Mostafa Shobeir, que chamou as atenções com defesas decisivas, com destaque para a grande penalidade de Lionel Messi nos oitavos de final.

A lista incluiu também Yoane Wissa, que conduziu a República Democrática do Congo às fases eliminatórias pela primeira vez, com um bis diante do Uzbequistão, para além do argelino Ibrahim Maza, que liderou a lista dos jogadores com mais sucesso em dribles durante a fase de grupos, depois de ter concluído 12 dribles bem-sucedidos, terminando a competição com um total de 14 dribles, um dos números mais elevados do Mundial.