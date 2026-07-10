Quarta... Bono entra na lista mundial que inclui Casillas

Yassine Bono, goleiro da seleção do Marrocos, entrou para um seleto grupo na história da Copa do Mundo, após ter defendido um pênalti de Kylian Mbappé, capitão da seleção da França, durante a partida entre as duas equipes na edição atual do torneio.

Aos 28 minutos da partida que reuniu as duas seleções na noite de ontem, quinta-feira, nas quartas de final — e que terminou com a classificação dos Bleus —, Bono conseguiu defender o pênalti cobrado por Mbappé.

De acordo com as estatísticas da rede “Opta”, este é o quarto pênalti defendido por Bono na Copa do Mundo, seja durante o tempo regulamentar da partida ou na disputa de pênaltis.

O goleiro marroquino havia defendido três pênaltis na série de pênaltis entre as edições de 2022 e 2026, antes de defender um pênalti no tempo regulamentar da partida pela primeira vez.

Ele também é o primeiro goleiro marroquino da história a defender um pênalti no tempo regulamentar de uma partida da Copa do Mundo.

Bono passou a integrar a lista dos goleiros com mais defesas de pênaltis da história, que inclui outros cinco goleiros, cada um dos quais também defendeu quatro pênaltis.

A lista inclui: o alemão Harald Schumacher, os croatas Dominik Livaković e Daniel Subašić, o argentino Sergio Goycochea e o espanhol Iker Casillas.

De acordo com as estatísticas da conta “Mister Ship”, especializada em estatísticas, Bono consolidou seu recorde como o goleiro que mais enfrentou pênaltis perdidos na história da Copa do Mundo, seja por ter defendido ou por o adversário ter errado, incluindo pênaltis na disputa de pênaltis.

Bono lidera a lista com 7 chutes desperdiçados, seguido pelo alemão Schumacher, pelo argentino Gojkoćia, pelo brasileiro Taffarel, pelo espanhol Casillas e pelos croatas Livaković e Subašić.

Vale lembrar que Bono sofreu apenas dois gols de pênalti em um total de 9 cobranças contra ele, tendo defendido 4 e visto os adversários perderem 3.

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