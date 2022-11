Quantos gols foram anulados pelo VAR no jogo Argentina X Arábia Saudita?

Equipes se enfrentaram em suas estreias no torneio, em partida válida pelo Grupo C

Na manhã desta terça-feira (22), Argentina e Arábia Saudita se enfrentam pelas respectivas estreias na Copa do Mundo do Qatar, de 2022. Apesar do gol de Lionel Messi, de pênalti, e o empate da equipe árabe, o "craque do jogo" no primeiro tempo foi o VAR, que trabalhou várias vezes no embate do Grupo C.

Até o final doa primeira metade de jogo, foram três gols anulados da equipe argentina: além de um do sete vezes Bola de Ouro, outros dois tentos marcados pelo centroavante Lautaro Martínez também foram cancelados. Vale destacar que todos foram corretamente revisados pela arbitragem de vídeo.

A partida é a primeira realizada pelo Grupo C da Copa do Mundo deste ano. Ao lado de Arábia Saudita e Argentina, estão Polônia e México, que também se encontram nesta terça para suas estreias no Mundial. Quem se classificar deste grupo poderá pegar a atual campeã do mundo, França, nas oitavas de final.

Durante o primeiro tempo do confronto entre os argentinos e os árabes, foram diversos impedimentos marcados, incluindo os três gols anulados pela arbitragem, e uma atuação tranquila de uma das favoritas do torneio.