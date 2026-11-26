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A notícia tão esperada por Carlos Augusto finalmente chegou. O lateral brasileiro da Inter, que negociava havia algum tempo a prorrogação e a revisão de seu contrato, chegou a um acordo, foi à sede do clube e já assinou os novos termos, oficializados há pouco.

Com contrato válido até 30 de junho de 2028, o ex-jogador do Monza e o clube já negociavam havia algum tempo para fortalecer o vínculo da Inter com um dos atletas mais versáteis e importantes do elenco. O brasileiro, que também se beneficia do Decreto Crescita, vinha pedindo um aumento salarial, que agora se tornou realidade.

O COMUNICADO: O FC Internazionale Milano anuncia que chegou a um acordo para prorrogar o contrato do jogador Carlos Augusto Zopolato Neves: o defensor brasileiro, nascido em 1999, permanecerá na Inter até 30 de junho de 2031.

QUANTO GANHA COM O NOVO CONTRATO: Como mencionado, Carlos Augusto ganhava até agora 2,2 milhões de euros por temporada, em um acordo que terminaria em 30 de junho de 2028. Com o novo contrato, o lateral poderá receber 4 milhões de euros com os bônus. A parte fixa subirá para cerca de 3,2 a 3,5 milhões de euros líquidos, o que corresponderá a pouco mais de 4,5 milhões de euros brutos, mantendo os benefícios do Decreto Crescita.

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A TEMPORADA DE CARLOS AUGUSTO: Depois da grande temporada de Federico Dimarco no ano passado, que acabou ofuscando a importância do jogador da seleção brasileira, Carlos Augusto começou a temporada 2026/2027 como o atleta de maior impacto de todo o elenco. São 14 jogos entre o campeonato e a Champions League, com quatro gols e três assistências. Acima de tudo, ele voltou a mostrar sua versatilidade habitual, atuando tanto como ala por toda a faixa lateral quanto como zagueiro pelo lado, no lugar de Bastoni ou ao lado dele.

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AS OUTRAS RENOVAÇÕES: O acordo com o ex-jogador do Monza deve ser apenas o primeiro que a Inter poderá fechar nas próximas semanas. Há algum tempo se fala em um novo contrato para Hakan Calhanoglu. Ainda existe certa distância entre a oferta e o valor pedido, mas a última reunião aproximou bastante as partes. No caso de Federico Dimarco, a cláusula de renovação automática foi acionada, com a promessa de voltar em breve à mesa de negociações para estender ainda mais o vínculo. O acordo para renovar com Markus Thuram está mais distante: há uma enorme diferença entre o aumento pedido pelo jogador e a proposta de redução salarial feita pelo clube.