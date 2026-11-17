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A Juventus finalmente começa a receber notícias animadoras sobre Kenan Yildiz: após dias de incerteza em torno da lesão, ele voltou a ser visto em campo.

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O meio-campista turco Kenan Yildiz está afastado desde a primeira parte da temporada, após sofrer uma lesão no pé durante a primeira partida da equipe na temporada, contra o Frosinone. A Juventus está, na prática, sem seu camisa 10 desde agosto passado. Após a intervenção realizada em 31 de agosto, em Augsburg, na Alemanha, há grande expectativa para vê-lo novamente em campo.

TREINO COM BOLA

Depois da preocupação dos últimos dias, finalmente chegaram da Continassa (e das redes sociais da Juventus) boas notícias para Luciano Spalletti, que precisou mudar o esquema tático várias vezes na ausência do jogador. O ex-jogador do Bayern de Munique voltou a ser visto em um campo de futebol com a bola nos pés. Nada de extraordinário, mas um sinal de que a data do retorno se aproxima.

"UM PASSO DE CADA VEZ"

No vídeo, Yildiz aparece primeiro correndo em ritmo leve, depois correndo com a bola, fazendo um pequeno zigue-zague entre cones com mudanças de direção e, por fim, trocando passes curtos com o preparador. A Juventus descreveu o vídeo assim: "One step at a time", que significa literalmente "um passo de cada vez", sinal de que o retorno não está tão distante.

A DATA DO RETORNO

Segundo diversos veículos italianos, o cronograma previa que Yildiz voltasse ao campo para esse tipo de atividade já no início da semana passada. Mas, como a Juventus ressaltou, o clube não tem pressa de colocá-lo novamente em campo e, assim, correr o risco de novos problemas. Quando o turco voltar a jogar, estará 100% e será para permanecer em campo pelo maior tempo possível. Spalletti precisa dele, mas terá de ter paciência. A sensação é de que ainda será preciso esperar pouco menos de um mês para que ele volte a figurar entre os titulares.