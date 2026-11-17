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Os dois anos de Antonio Conte no Napoli custaram mais de 670 milhões de euros entre contratações e salários, com investimentos de cerca de 370 milhões no mercado. Segundo a Gazzetta dello Sport, os dados constam do balanço encerrado em 30 de junho de 2026.

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As duas temporadas de Antonio Conte no Napoli exigiram um investimento financeiro especialmente significativo do clube de Aurelio De Laurentiis. Entre contratações e salários dos jogadores, o custo total das duas temporadas superou com folga os 670 milhões de euros, com cerca de 370 milhões destinados a reforçar o elenco e mais de 310 milhões gastos com a folha salarial. Segundo a Gazzetta dello Sport, os dados constam do balanço referente ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026, que permite analisar em detalhe o impacto financeiro da passagem do treinador da região de Salento pela Campânia.

As duas temporadas de Conte também foram marcadas por resultados esportivos importantes, com a conquista do quarto título italiano da história do Napoli ao fim do campeonato de 2024/25 e o segundo lugar obtido na temporada seguinte. Para alcançar esses resultados, o clube decidiu atuar de forma incisiva no mercado, colocando recursos financeiros consideráveis à disposição do treinador. A estratégia produziu investimentos recordes, mas inevitavelmente aumentou o peso dos custos na gestão financeira do clube.

A análise das negociações mostra que o Napoli gastou, ao todo, 367 milhões de euros na contratação de jogadores durante as duas temporadas de Conte. Desse total, 152 milhões foram investidos na temporada 2024/25, enquanto outros 215 milhões foram gastos em 2025/26. O aumento expressivo dos investimentos foi acompanhado por cerca de 223 milhões de euros em receitas com vendas de jogadores. A diferença entre compras e vendas, portanto, resultou em um déficit de 144 milhões, sinal de que as saídas financiaram apenas parte das contratações.

O aumento das principais despesas ligadas à manutenção do elenco também pesou nas contas. A folha salarial passou de 142 milhões de euros na primeira temporada para 172 milhões em 2025/26. As amortizações também cresceram, passando de 111 milhões para 128 milhões de euros. Os números mostram o aumento progressivo do valor do elenco e dos compromissos financeiros assumidos pelo clube para montar uma equipe competitiva no mais alto nível.

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Somados salários e amortizações, o custo total do elenco chegou a 253 milhões de euros em 2024/25 e alcançou 300 milhões na temporada seguinte. O peso dessas despesas em relação às receitas do clube foi especialmente alto: juntas, as duas rubricas consumiram, respectivamente, 87% e 78% do faturamento. Ainda assim, o balanço de 2026 fechou com lucro, resultado possibilitado também pelo acordo entre a Lega Serie A e a Img, que ajudou a levar as receitas a níveis recordes. O aumento dos custos, porém, também teve consequências para a margem de atuação do Napoli na janela de transferências seguinte.

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A comparação com o período anterior, sob o comando de Luciano Spalletti, ajuda a dimensionar os investimentos feitos nos dois anos de Conte. Nas duas temporadas em que o atual treinador da Juventus comandou o Napoli, o clube gastou, ao todo, 109 milhões de euros em contratações e arrecadou 91 milhões com vendas. As diferenças também são claras nas despesas de manutenção do elenco: salários e amortizações, somados, não haviam ultrapassado 200 milhões de euros na temporada 2021/22, mostrando um desembolso consideravelmente menor que o dos anos seguintes.

As diferenças entre os dois treinadores também aparecem quando se compara o desempenho esportivo com os recursos empregados, destaca a Gazzetta dello Sport. No período de Spalletti, cada ponto conquistado no campeonato custou ao Napoli cerca de 2,3 milhões de euros. Com Conte, o valor subiu para 3,5 milhões por ponto. O dado retrata o investimento maior necessário para manter a equipe nas primeiras posições da tabela. Naturalmente, a comparação deve levar em conta os diferentes contextos econômicos e as distintas estratégias adotadas pelo clube em cada período.

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Outro ponto importante são as principais vendas realizadas pelo Napoli entre os períodos de Spalletti e Conte. As negociações de maior valor envolveram Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen, vendidos por 80 milhões e 75 milhões de euros, respectivamente. Os dois haviam atingido um nível de desempenho muito alto justamente sob o comando do treinador da Toscana e foram protagonistas do título italiano conquistado em 2023. Conte só pôde treinar Kvaratskhelia nos primeiros seis meses de sua passagem pelo Napoli, enquanto Osimhen não fez parte de seu projeto para a equipe. Ainda assim, as saídas dos dois garantiram receitas fundamentais para sustentar as contratações posteriores.

Foi justamente a receita obtida com as vendas dos dois atacantes que ajudou a financiar uma parte importante das contratações feitas nas últimas duas temporadas. O balanço dos dois anos de Conte mostra, portanto, uma estratégia marcada por investimentos muito superiores aos do passado recente, acompanhados pela conquista de um título italiano e de uma Supercopa da Itália. O peso financeiro dessas escolhas, porém, é evidente, com aumentos consideráveis dos salários e das amortizações e a necessidade de maior atenção à gestão dos recursos. Para o Napoli, o desafio dos próximos anos será manter um alto nível de competitividade sem comprometer o equilíbrio financeiro alcançado pelo clube.