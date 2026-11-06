Quando Vincent Kompany volta ao Bayern de Munique? "Há uma boa oportunidade"

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A data de retorno do técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, afastado por problemas de saúde, ainda é incerta, mas há um otimismo cauteloso em relação à sua volta após a pausa para as seleções.

"Tive algumas conversas muito boas com ele por telefone nos últimos dias. Ele parece bastante otimista e dá a impressão de estar a caminho de uma recuperação completa. Ainda não definimos uma data, mas a pausa para as seleções é uma boa oportunidade para refletir um pouco sobre tudo isso e avaliar quando ele poderá voltar", disse seu auxiliar, Aaron Danks, antes do jogo de sábado contra o Mainz 05 pela Bundesliga.

O diretor esportivo Christoph Freund também não quis estabelecer uma data específica, mas ressaltou que a situação de Kompany está evoluindo de forma muito positiva: "Vem aí uma pausa para as seleções, e estou muito, muito otimista de que o veremos novamente em breve."

Kompany está afastado devido a uma irritação das meninges. O treinador de 40 anos deixou o hospital na semana passada.

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Além de Kompany, o Bayern de Munique seguirá sem os lesionados Luis Díaz, Serge Gnabry, Ismael Saibari e Jamal Musiala contra o Mainz. No caso de Díaz e Musiala, há esperança de que voltem a "participar integralmente dos treinos com o elenco" após as duas semanas de pausa para as seleções, segundo Danks. Isso seria um "avanço muito positivo". O inglês, porém, não quis estabelecer "um prazo" para a volta de nenhum dos dois: "É difícil".

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Para a partida contra o Mainz, por outro lado, o técnico interino do Bayern espera contar novamente com Aleksandar Pavlovic, que vinha sentindo um problema físico. "Ele completou todo o treino. Só precisamos esperar para ver como as pernas dele se recuperam", disse Danks. A situação do goleiro Manuel Neuer também parece "boa". Em contrapartida, o auxiliar indicou que Alphonso Davies pode ser poupado: "Há alguns jogadores que vamos poupar um pouco por causa da alta carga de trabalho. Alphonso Davies, talvez. Precisamos ter cuidado."