Quando vai começar a temporada 2022/23 da Serie A italiana?

A GOAL detalha todas as informações do Campeonato Italiano 2022/23; confira

A Federação Italiana de Futebol confirmou a tabela e o calendário das partidas do Campeonato Italiano 2022/23, com início previsto para o dia 14 de agosto.

Na estreia da competição, o atual campeão Milan recebe a Udinese, no San Siro, enquanto a Inter de Milão visita o Lecce e a Juventus enfrenta o Sassuolo.

Ao todo, 20 equipes do futebol italiano estarão na disputa da competição no formato de pontos corridos, com um total de 38 rodadas.

Abaixo, confira todas as informações do Campeonato Italiano da temporada 2022/23.

Quando começa a temporada 2022/23 da Serie A?

Por conta da Copa do Mundo 2022, que começa em novembro, a temporada 2022/23 no futebol europeu será adiantas. Por isso, os primeiros jogos do Campeonato Italiano estão marcados para acontecer no dia 14 de agosto.

Ainda por conta do Mundial, a competição será pausada no dia 13 de novembro, ainda na 15ª rodada. O retorno está previsto para 4 de janeiro.

Quando termina a temporada 2022/23 da Serie A?

A última rodada do Campeonato Italiano está programado para acontecer no dia 29 de maio de 2023, com a Inter, Fiorentina e Juventus fechando a competição em casa.

Quais equipes estão envolvidas na Serie A 2022/23?

Ao todo, 20 equipes vão disputar a Serie A na temporada 2022/23, com três equipes recém-promovidas substituindo Cagliari, Genoa e o Venezia, que foram rebaixados na temporada passada.

Lecce e Cremonese estão de volta à elite do futebol italiano. Essa duas equipes, além disso, serão acompanhadas do Monza, que bateu o Piza na disputa dos play-offs.

CLUBE ESTÁDIO Atalanta Estádio Gewiss Bologna Estádio Renato Dall'Ara Cremonese Estádio Giovanni Zini Empoli Estádio Carlo Castellani Fiorentina Estádio Artemio Franchi Hellas Verona Estádio Marcontonio Bentegodi Inter de Milão San Siro Juventus Estádio da Juventus Lazio Estádio Olímpico Lecce Estádio Via del Mare Milan San Siro Monza Estádio Brianteo Napoli Estádio Diego Armando Maradona Roma Estádio Olímpico Salernitana Estádio Arechi Sampdoria Estádio Luigi Ferraris Sassuolo Estádio Mapei Spezia Estádio Alberto Picco Torino Estádio Olímpico Grande Torino Udinese Estádio Friuli

Quais são os jogos da primeira rodada da Serie A 2022/23?

A Federação Italiana de Futebol confirmou a tabela com todas as 38 rodadas da Serie A 2022/23 e, ainda, a data do dia 14 de agosto para estreia da competição.

Além disso, a federação deve confirmar as datas e horários das partidas da primeira rodada Os primeiros grandes clássicos já devem acontecer na 4ª rodada, quando a Fiorentina enfrenta o Napoli e a Lazio a Inter de Milão.

Abaixo, confira os jogos da primeira rodada:

Fiorentina x Cremonese

Hellas Verona x Napoli

Juventus x Sassuolo

Lazio x Bologna

Lecce x Inter de Milão

Milan x Udinese

Monza x Torino

Salernitana x Roma

Sampdoria x Atalanta

Spezia x Empoli

Onde assistir aos jogos da Serie A 2022/23?

Os torcedores que quiserem acompanhar os jogos do futebol italiano terão um catálogo completo de transmissões da competição.

A ESPN, na TV fechada, transmite todos os jogos do campeonato. Além disso, a emissora disponibiliza os duelos ao vivo no Star+, sua plataforma de streaming.