Quando os cartões amarelos são zerados na Copa do Mundo 2022?

Entenda como funciona a regra que reseta as advertências na Copa

A Copa do Mundo vai chegando a suas fases mais avançadas, e além da definição de confrontos do mata-mata, outro detalhe perturba comissões técnicas, jogadores e torcedores – o acúmulo de cartões amarelos.

Mas quando exatamente a contagem de cartões é zerada? A GOAL preparou uma matéria explicando o funcionamento do regulamento para o mata-mata da Copa do Mundo do Qatar.

De acordo com o regulamento da FIFA para o mundial, os cartões são zerados a partir das semifinais. Isso significa que todas as punições aplicadas do início da fase de grupos até as quartas serão válidas, mas que chegando nas semis, elas serão resetadas.

Desta forma, um jogador só pode ficar de fora da finalíssima da Copa do Mundo por conta de cartões, se for expulso nas semis, ou com um vermelho direto ou dois amarelos acumulados.

Caso a punição seja obtida nas quartas, os atletas serão suspensos normalmente nas semis, mas poderão voltar na final, caso sua seleção se classifique.