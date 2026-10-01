"Quando estou inspirado, deixo todo mundo tonto"

Noa Lang não está satisfeito com o resultado da seleção holandesa na noite de quinta-feira. O atacante da Holanda demonstrou sua insatisfação com o jogo da Holanda e com ele mesmo em conversas com ESPN e NOS.

A Holanda foi para o intervalo perdendo por 2 a 0 após um primeiro tempo estarrecedor. Nos dois gols da Grécia, a defesa foi muito atrapalhada.

No intervalo, o técnico Xavi decidiu intervir.

Assim, Guus Til, Quinten Timber e Ruben van Bommel foram sacados. Em seus lugares entraram Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch e Noa Lang.

Principalmente com Lang, houve muita ameaça ofensiva. O atacante do Napoli mostrou algumas boas arrancadas e deu um cruzamento perigoso, do qual acabou saindo o 2 a 2.

Ainda assim, ele não está satisfeito. “Não fiz gol e também não dei assistência, então há espaço para melhorar. Mas acho que sou um jogador que qualquer time gostaria de ter. Quando eu estou inspirado, deixo todo mundo bêbado de drible.”

À ESPN, o assunto foi principalmente a atuação coletiva da Holanda. “A forma como nos apresentamos no primeiro tempo, isso realmente precisa acabar de uma vez por todas conosco. Queremos ser uma grande potência, mas simplesmente sofremos com isso vezes demais”, disse Lang.