A Federação Internacional de Futebol (FIFA) introduziu uma mudança radical no sistema de classificação para a Copa do Mundo de 2026, que contará com a participação de 48 seleções pela primeira vez na história, adicionando um novo elemento de emoção à fase de grupos.

Além da classificação dos líderes de cada grupo e dos segundos colocados, a competição agora se estende às oito melhores equipes que ficarem em terceiro lugar, em uma disputa acirrada decidida por gols, cartões e momentos decisivos.

O jornal espanhol “Marca” destacou que o novo sistema impôs uma realidade diferente aos cálculos de classificação, já que o terceiro lugar não significa mais o fim da jornada, mas pode ser a porta de entrada para as oitavas de final.

De acordo com os regulamentos da FIFA, as duas primeiras equipes de cada um dos doze grupos se classificam automaticamente, completando o número de classificadas em 24 seleções, enquanto as oito vagas restantes são concedidas às melhores equipes que terminaram a fase de grupos em terceiro lugar.

Essa classificação é determinada por critérios precisos, começando pelo número de pontos conquistados, seguido pela diferença de gols, depois pelo número de gols marcados, em seguida pela classificação de jogo limpo — que depende do número de cartões amarelos e vermelhos — e, por fim, pela classificação da FIFA antes do início do torneio, caso o empate persista.

O critério do jogo limpo é considerado um dos aspectos mais delicados desse sistema, já que uma advertência nos minutos finais pode mudar o destino de toda uma equipe.

Cada cartão é contabilizado como uma penalidade na pontuação da equipe na classificação geral, o que torna a disciplina comportamental um fator decisivo, tão importante quanto o desempenho técnico em campo.

Já no caso de empate em todos os critérios anteriores, a FIFA recorre ao último ranking internacional das seleções antes do torneio como critério definitivo para definir as colocações.

Esse sistema complexo torna cada partida da fase de grupos um evento decisivo, já que um gol no final da partida em Dallas ou um cartão em Atlanta podem redefinir todo o panorama das fases eliminatórias.