O homem de 75 anos não mediu palavras e disse: "É ridículo que a UEFA tenha inventado um formato de competição como esse. Hoje em dia, qualquer um pode participar. A UEFA só pensa em ganhar dinheiro. É um mundo corrupto."

Desde a temporada 2024/25, a Champions League é disputada por 36 clubes, em vez de 32. A tradicional fase de grupos deu lugar a uma fase de liga com uma classificação única, na qual as equipes precisam garantir vaga no mata-mata.

O ex-técnico do Bayern de Munique se incomoda sobretudo com o que considera um aumento da diferença de qualidade entre as equipes. "Não se chama Champions League? Então os melhores times precisam participar. Assim, há menos diferenças de desempenho e, consequentemente, menos gols, mas os jogos são de nível mais alto e se vê um futebol muito melhor", disse van Gaal.

Para elevar novamente o nível da competição, o holandês propôs uma nova reestruturação e sugeriu uma divisão conforme a força das equipes: "Exatamente como no hóquei no gelo. Lá existe uma classe A, uma classe B e assim por diante. É claro que também existem a Europa League e a Conference League, mas a UEFA se esconde atrás disso."

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Quantos jogos é preciso disputar na fase de liga da Champions League?

Além da qualidade, van Gaal criticou principalmente a carga de jogos dos profissionais. Com a ampliação da fase de liga, as equipes agora disputam oito partidas nessa etapa, em vez das seis de antes. Há ainda uma rodada prévia de playoffs para a classificação às oitavas de final.

"Também há jogos demais, o que se deve em parte à nova e ampliada fase de grupos da Champions League. Como consequência, há também mais lesões", explicou van Gaal.

Na opinião do ex-técnico da seleção holandesa, a UEFA deveria deixar de priorizar a quantidade e se concentrar mais na qualidade: "Isso resulta em jogos de nível mais alto, que são mais emocionantes. E há menos lesões. Eu disse isso à UEFA há 20 anos, mas eles não me escutam."