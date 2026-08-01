O clube saudita Al-Ahli sofreu um duro golpe em seus esforços para nomear um sucessor de Matthias Jaissle, depois que o técnico espanhol Marcelino García Toral recusou a oferta para treinar o bicampeão da Liga dos Campeões da Ásia, preferindo aguardar uma oportunidade europeia maior.

O jornal espanhol "Marca" afirmou que o Al-Ahli já havia definido sua escolha em relação ao ex-treinador do Villarreal, considerando-o o "candidato ideal" para comandar a equipe vermelha, com base em uma recomendação do diretor esportivo Rui Pedro Braz, ex-diretor do português Benfica entre 2021 e 2025.

Braz demonstrou grande convicção no método de trabalho de Marcelino e em sua "maneira" característica de desenvolver os jogadores e aumentar seu valor de mercado, já que ele treinou craques de destaque como Santi Cazorla, Ander Herrera, Gonçalo Guedes e Luis Alberto, além de 3 campeões mundiais com a Espanha: Rodri, Ferran Torres e Nico Williams.

Após várias reuniões entre as duas partes, o técnico espanhol optou por recusar a oferta, apesar de sentir-se atraído pela ideia de treinar o campeão da Ásia e pelo incentivo adicional de disputar o Mundial de Clubes, preferindo manter-se fiel ao seu plano pessoal, traçado após sua saída do Villarreal.

O plano de Marcelino gira em torno de continuar aprimorando seu inglês, com o objetivo de conseguir, a curto prazo, um cargo de treinador em um dos clubes de elite da Europa, em um movimento que reflete sua ambição de retornar ao cenário continental pela porta da frente.

Espera-se que o técnico espanhol não fique sem ofertas no próximo período, e seu próximo destino parece claro rumo à Europa, o que coloca o Al-Ahli diante da tarefa de buscar outro substituto para comandar a equipe na próxima fase.