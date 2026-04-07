Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-EUR-C1-REAL MADRID-TRAININGAFP

Traduzido por

Qual é a situação de Harry Kane?… Bellingham e Ibrahim Díaz no banco do Real Madrid contra o Bayern de Munique

Mbappé e Vinícius lideram o ataque do Real Madrid

Álvaro Arbeloa, técnico do Real Madrid, anunciou a escalação da equipe para o confronto contra o Bayern de Munique, no Estádio Santiago Bernabéu, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

Arbeloa preferiu deixar o inglês Jude Bellingham e o marroquino Ibrahim Díaz no banco de reservas, enquanto a dupla de ataque é liderada por Kylian Mbappé e Vinícius Júnior.

A escalação do Real Madrid não trouxe surpresas e ficou assim:

Goleiros: Lunin.

Defesa: Arnold, Rüdiger, Huisen, Carreras.

La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Girona crest
Girona
GIR
Bundesliga
St. Pauli crest
St. Pauli
FCP
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB

Meio-campo: Tchouameni, Pitarch, Valverde, Arda Güler.

Ataque: Mbappé, Vinícius.

No banco de reservas estão: Fran González, Carvajal, Militão, Alaba, Bellingham, Camavinga, Gonzalo García, Asensio, Ceballos, Fran García, Mastanuto, Ibrahim Díaz.

Vale lembrar que a partida de volta entre Bayern de Munique e Real Madrid será disputada no Allianz Arena, na próxima quarta-feira.

Por outro lado, Vincent Kompany, técnico do Bayern de Munique, anunciou a escalação de sua equipe para enfrentar o Real Madrid, apostando no poder ofensivo do time bávaro.

Harry Kane lidera o ataque do Bayern de Munique, em meio às dúvidas que cercaram sua participação nos últimos dias, após se lesionar com a seleção da Inglaterra durante a pausa internacional.

A escalação completa ficou assim:

Goleiro: Neuer.

Defesa: Lamer, Upamecano, Tah, Stanisić.

Meio-campo: Kimmich, Pavlović, Gnabry.

Ataque: Díaz, Olise, Kane


Publicidade