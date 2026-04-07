Álvaro Arbeloa, técnico do Real Madrid, anunciou a escalação da equipe para o confronto contra o Bayern de Munique, no Estádio Santiago Bernabéu, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.
Arbeloa preferiu deixar o inglês Jude Bellingham e o marroquino Ibrahim Díaz no banco de reservas, enquanto a dupla de ataque é liderada por Kylian Mbappé e Vinícius Júnior.
A escalação do Real Madrid não trouxe surpresas e ficou assim:
Goleiros: Lunin.
Defesa: Arnold, Rüdiger, Huisen, Carreras.
Meio-campo: Tchouameni, Pitarch, Valverde, Arda Güler.
Ataque: Mbappé, Vinícius.
No banco de reservas estão: Fran González, Carvajal, Militão, Alaba, Bellingham, Camavinga, Gonzalo García, Asensio, Ceballos, Fran García, Mastanuto, Ibrahim Díaz.
Vale lembrar que a partida de volta entre Bayern de Munique e Real Madrid será disputada no Allianz Arena, na próxima quarta-feira.
Por outro lado, Vincent Kompany, técnico do Bayern de Munique, anunciou a escalação de sua equipe para enfrentar o Real Madrid, apostando no poder ofensivo do time bávaro.
Harry Kane lidera o ataque do Bayern de Munique, em meio às dúvidas que cercaram sua participação nos últimos dias, após se lesionar com a seleção da Inglaterra durante a pausa internacional.
A escalação completa ficou assim:
Goleiro: Neuer.
Defesa: Lamer, Upamecano, Tah, Stanisić.
Meio-campo: Kimmich, Pavlović, Gnabry.
Ataque: Díaz, Olise, Kane