O atacante norueguês Erling Haaland falou sobre seu orgulho depois que o Manchester City venceu o Liverpool fora de casa por 3 a 0, em meio a uma recepção hostil no estádio de Anfield.

Na primeira partida do time desde que foi condenado por cometer diversas infrações às regras financeiras da Premier League, o Manchester City, que recorreu da decisão proferida contra ele, superou o Liverpool, que jogou com dez jogadores.

A rede ESPN informou que os jogadores do City foram alvo de vaias durante toda a partida, mas brilharam nesse clima, com Haaland marcando o primeiro de três gols rápidos, depois que Ryan Gravenberch foi expulso em meio ao segundo tempo.

Tomou conta uma sensação de euforia entre todos os integrantes do Manchester City após o fim do jogo, com Haaland passando vários minutos aproveitando as comemorações com a torcida visitante.

Haaland disse à Sky Sports: "Para cada torcedor, este é um momento maravilhoso que vai ficar com a gente por muito tempo, tanto pela sensação que tivemos durante a partida quanto depois do apito final".

E acrescentou: "Foi um jogo difícil e desgastante, mas mostramos uma personalidade incrível. Estou muito orgulhoso de todos".

Elliot Anderson, meio-campista do Manchester City, elogiou a coragem da equipe: "Acho que mostramos uma união verdadeira e um espírito de luta".

E prosseguiu: "É um estádio difícil, e vir até aqui é um desafio, mas nos mantivemos unidos, lutamos uns pelos outros dentro de campo e também fizemos uma boa atuação. Acho que mostramos muita coragem aqui".

Questionado sobre as vaias vindas da torcida do Liverpool, Anderson completou: "Com certeza foram mais do que o normal, tanto na nossa chegada ao estádio como nos dez primeiros minutos da partida, mas acho que conseguimos calar a torcida de forma brilhante".

Haaland, porém, considerou que o clima não foi muito diferente das partidas habituais em Anfield: "Não muito, porque é sempre difícil vir até aqui".

E acrescentou: "Durante a era de Pep Guardiola e Jürgen Klopp, os confrontos eram extremamente difíceis para os dois times".

E seguiu: "A questão são momentos como este, em que precisamos manter nossa força mental, nos manter unidos e focar nas coisas que podemos influenciar. E o que podemos controlar é apresentar um bom futebol e lutar juntos".