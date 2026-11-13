Qual a verdade sobre a ausência de Cristiano Ronaldo na Supercopa da Arábia Saudita?

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Relatos da televisão revelaram a verdade sobre a ausência do português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr saudita, da Supercopa da Arábia Saudita, que será sediada pelo Estado do Kuwait no próximo período.

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Reportagens da imprensa haviam comentado sobre a não participação de Cristiano Ronaldo com o Al-Nassr no torneio da Supercopa Saudita, o que provocou a ira da torcida kuwaitiana, que ansiava por vê-lo na competição.

No entanto, o jornalista saudita Turki Al-Ajma negou essas notícias, em declarações no programa "Al-Mansa", nos canais "Thmanyah", detentores dos direitos de transmissão do Campeonato Saudita.

Al-Ajma disse a respeito: "Algumas contas de notícias no Kuwait afirmaram que Cristiano Ronaldo não participaria do torneio da Supercopa Saudita, mas as informações que temos até este momento são de que ele estará com o Al-Nassr no Kuwait".

E acrescentou: "Cristiano Ronaldo está animado para estar no Estado do Kuwait, porque já o visitou antes e deseja rever sua torcida. Além disso, algumas notícias apontam que o Al-Nassr fará uma concentração de dois ou três dias antes do início do torneio para encontrar os torcedores".

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E concluiu: "Portanto, todas as notícias que dizem que Cristiano Ronaldo não estará presente na Supercopa Saudita são notícias falsas, pois ele vai participar e está animado para isso. Além disso, o torneio será em sua melhor edição".

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O torneio da Supercopa Saudita será realizado no Estado do Kuwait entre os dias 19 e 23 do próximo mês de dezembro, com a participação de 4 clubes: Al-Nassr, Al-Kholood, Al-Ahli e Al-Qadsiah.

O torneio começa no dia 19 de dezembro, quando o Al-Ahli enfrenta o Al-Qadsiah na semifinal, um dia antes da outra partida, entre Al-Nassr e Al-Kholood. Os vencedores das duas partidas se enfrentarão na final, no dia 23 do mesmo mês.

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O torneio terá a ausência do clube Al-Hilal, apesar de ter sido o vencedor da Copa do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas na temporada passada, em razão da punição aplicada a ele por sua desistência do torneio da Supercopa Saudita em sua edição anterior.

Vale lembrar que esta é a primeira vez que o torneio da Supercopa Saudita é realizado no Estado do Kuwait, tendo sido disputado 3 vezes na capital britânica, Londres, uma vez na capital dos Emirados, Abu Dhabi, e outra em Hong Kong.

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O Al-Hilal é considerado a equipe mais vezes campeã do torneio da Supercopa Saudita ao longo da história, com um total de 5 títulos, conquistados nos anos de 2015, 2018, 2021, 2023 e 2024.

Em contrapartida, tanto o Al-Ahli quanto o Al-Nassr conseguiram vencer o título duas vezes, tendo o "Al-Alami" o conquistado nos anos de 2019 e 2020, enquanto o "Al-Raqi" é o atual campeão da edição passada, em 2025, além da edição de 2016.

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Por outro lado, 3 clubes conquistaram o torneio da Supercopa Saudita uma única vez ao longo de sua história: o Al-Ittihad em 2022, o Al-Fateh em 2013 e o Al-Shabab em 2014.

Vale lembrar que Cristiano Ronaldo vem apresentando atuações de destaque com o Al-Nassr durante a atual temporada, tendo disputado 12 partidas por diferentes competições, nas quais conseguiu marcar 9 gols, mas não deu nenhuma assistência.