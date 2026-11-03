O veterano goleiro Manuel Neuer retorna para comandar o Bayern de Munique, no confronto diante do Atlético de Madrid, na noite desta terça-feira, no estádio Metropolitano, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

Neuer desfalcou as últimas 3 partidas da equipe bávara, sendo o jogo contra o Arsenal, pela terceira rodada da Liga dos Campeões, o último confronto disputado pelo goleiro alemão, que, vale lembrar, terminou empatado em 2 a 2.

Por outro lado, o francês Michael Olise entra como titular, em meio às dúvidas que cercaram sua participação no aguardado confronto, após sua lesão na última partida contra o Borussia Dortmund.

A escalação completa do Bayern de Munique, comandado pelo técnico Vincent Kompany, ficou assim:

Goleiro: Neuer.

Defesa: Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic.

Meio-campo: Kimmich, Bischof, Olise, Karl, Davies.

Ataque: Harry Kane.

Do outro lado, Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, aposta na dupla Julián Álvarez e Alexander Sørloth para comandar o ataque da equipe espanhola no confronto diante do Bayern.

A escalação completa ficou da seguinte forma:

Goleiro: Oblak.

Defesa: Pubill, Le Normand, Hancko, Grimaldo.

Meio-campo: Simeone, Llorente, Barrios, Baena.

Ataque: Sørloth, Álvarez.

Vale destacar que o Bayern de Munique ocupa a décima quinta posição na tabela de classificação da Liga dos Campeões da Europa, com 5 pontos, após 3 rodadas disputadas, com apenas um ponto de vantagem sobre o Atlético de Madrid, que está na décima oitava colocação.