O Barcelona sofreu um golpe duro antes do confronto com o Paris Saint-Germain, após a confirmação das ausências de Jules Koundé e Eric García na viagem da equipe à capital francesa, na preparação para o aguardado duelo entre os dois times pela Liga dos Campeões, em um momento em que o setor defensivo sofre com diversos desfalques importantes.

O jornal espanhol "Marca" informou que Hansi Flick, técnico do Barcelona, não poderá contar com a dupla diante do clube parisiense comandado por Luis Enrique, já que Koundé sofre de uma torção no joelho, enquanto Eric García sofreu uma lesão que o afastará dos gramados por cerca de um mês.

O nome de Koundé havia aparecido na lista preliminar da delegação que viajaria a Paris, antes de se confirmar que ele não teria condições de atuar na partida. Sua lesão se soma à ausência de Eric García, além da continuidade dos desfalques de Andreas Christensen e Roni, o que aumenta a dificuldade da missão de Flick ao lidar com as opções defensivas disponíveis.

Barcelona viaja a Paris em meio a crise na defesa

O Barcelona deve viajar a Paris na manhã de segunda-feira, com uma sessão de treinamento prevista para o período da tarde, na preparação para o confronto que representa um teste importante para a equipe catalã na Liga dos Campeões.

Próximas partidas PSG Liga dos Campeões 15:00 BAR Assistir

Isso ocorre depois que a delegação do Barcelona enfrentou dificuldades no retorno de Sevilha, por causa da tempestade que causou atraso na chegada do time, o que reduziu o tempo disponível para os jogadores recuperarem e se prepararem para a partida europeia.

Hamza entra na lista do Barcelona

A lista do Barcelona contou com a presença do atacante egípcio Hamza, que atuou pela equipe B no sábado, após a comissão técnica decidir conceder-lhe a oportunidade de jogar diante das poucas participações com o time principal.

Hamza começou a partida com o time B contra o Utebo e conseguiu marcar o primeiro gol, ganhando assim uma nova oportunidade nos planos da comissão técnica antes do duelo europeu.

Lista do Barcelona para o confronto com o Paris

Goleiros: Joan García, Wojciech Szczesny, Dominik Livakovic

Defesa: João Cancelo, Alejandro Baldé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart, Campos

Meio-campo: Brian Fariñas, Gavi, Frenkie de Jong, Pedri, Fermín López, Dani Olmo, Marc Bernal, Rodri

Ataque: Lamine Yamal, Raphinha, Gabriel Jesus, Karim Adeyemi, Anthony Gordon