O zagueiro uruguaio Ronald Araújo, eleito o melhor jogador da partida de seu clube, o Liverpool, contra o Brighton, continua a conquistar o coração da torcida do Anfield dia após dia.

Em poucas semanas, Araújo, que atua emprestado pelo Barcelona, tornou-se um dos pilares fundamentais da equipe do técnico Andoni Iraola, e um dos heróis cujas atuações encantam a torcida nas arquibancadas.

O jornal Sport, citando a plataforma Winna, informou que Araújo quebrou o recorde de jogador mais rápido da Premier League nesta temporada, após atingir a velocidade de 36,3 quilômetros por hora.

Para esclarecer, essa velocidade é a mesma registrada pelos jogadores mais rápidos da LaLiga durante a temporada 2026-2027, entre eles Kylian Mbappé, André Ratiu, Kiki Femenía, Facundo Buonanotte e Alejandro Catena.

Durante a partida contra o Brighton, Araújo recebeu os aplausos da torcida, especialmente em um dos lances em que se lançou com todas as forças para defender o gol de sua equipe e frustrar um ataque perigoso do adversário, chegando a se jogar no chão usando a cabeça na tentativa de afastar a bola. Essa cena se espalhou amplamente pelas redes sociais.

Além disso, Araújo venceu todos os duelos individuais que disputou no Anfield, com índice de sucesso de 100%, após levar a melhor nos cinco confrontos que travou de um total de 5.

Ele também ficou em segundo lugar, atrás do capitão da equipe, Virgil van Dijk, em contribuições defensivas, com um saldo de 11 contribuições.

Andoni Iraola disse na coletiva de imprensa que se seguiu à partida: "Ele oferece muito à equipe. Acho que todos nós nos divertimos ao ver Ronald lutando dentro de campo".

E acrescentou: "Ele é muito bom nos duelos individuais. Até no primeiro gol, acho que ele venceu dois duelos consecutivos e chegou à linha de fundo. O passe dele não foi decisivo, mas poderia ter sido".

O prêmio de melhor jogador da partida conquistado por Araújo também acrescentou uma nova conquista ao seu histórico no Liverpool nesta temporada. O zagueiro uruguaio tornou-se o primeiro jogador da equipe a receber esse prêmio mais de uma vez na atual temporada.