Qual a relação com Cubarsí? A verdade histórica que afasta Yamal de conquistar a Bola de Ouro

Horas antes da revelação da identidade do vencedor da Bola de Ouro de 2026, surgiu um sinal chamativo vindo de dentro do Barcelona que pode carregar significados sobre as chances de Lamine Yamal na disputa pelo prêmio individual mais importante do mundo do futebol, depois que ficou confirmada a ausência de um de seus companheiros na aguardada cerimônia na capital britânica, Londres.

O programa "El Partidazo de Cope", apresentado por Juanma Castaño na rádio espanhola Cope, revelou que Pau Cubarsí, zagueiro do Barcelona e candidato à Bola de Ouro, não viajará a Londres para comparecer à cerimônia.









Segundo a jornalista Helena Condis, Cubarsí precisa de descanso e de se afastar do ambiente, depois de ter terminado a partida do Clássico diante do Real Madrid sofrendo com uma leve elevação na temperatura corporal.

A ausência do zagueiro espanhol chega em um momento importante, depois de ele ter sido um dos principais candidatos a vencer o Troféu Kopa, concedido ao melhor jogador jovem do mundo, fazendo com que as atenções se voltem para seu companheiro Lamine Yamal, que aparece como o favorito mais destacado para conquistar o prêmio, de acordo com as previsões em circulação.

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O paradoxo reside no fato de que o vencedor do Troféu Kopa nunca conquistou a Bola de Ouro no mesmo ano, pois nenhum jogador reuniu os dois prêmios em uma única edição da cerimônia.

Apesar de a organização ter afirmado que não existe uma regra escrita que impeça um jogador de vencer os dois prêmios juntos, a história ainda não presenciou a concretização desse cenário, o que acrescenta uma dimensão especial à expectativa pelo resultado da disputa da Bola de Ouro deste ano.

Assim, a vitória de Yamal no Troféu Kopa o colocaria diante da oportunidade de quebrar esse precedente histórico, caso também consiga conquistar a Bola de Ouro, o que torna o anúncio dos vencedores dos dois prêmios alvo de interesse adicional para a torcida do Barcelona.

E com a aproximação do momento do anúncio oficial, a ausência de Cubarsí permanece apenas um desdobramento chamativo que, por si só, não revela a identidade do vencedor do Troféu Kopa, mas abre a porta para a expectativa sobre se Yamal se contentará com o prêmio destinado ao melhor jogador jovem, ou se protagonizará a grande surpresa e reunirá esse troféu com a Bola de Ouro, encerrando um precedente histórico que perdura desde a criação dos dois prêmios.