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Rian Rosendaal

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Quais nomes começam pelo FC Twente no jogaço europeu?

Twente x Qarabag
Twente
Qarabag
Liga da Conferência

O FC Twente enfrenta o FK Qarabag na noite de quinta-feira nos playoffs da Conference League. John van den Brom deve apostar nos nomes de costume, segundo prevê o Voetbalzone. O duelo europeu no De Grolsch Veste começa às 20h e terá transmissão ao vivo da ESPN 1. 

Lars Unnerstall mantém sua vaga no gol dos Tukkers. A defesa do FC Twente será formada (da direita para a esquerda) por Bart van Rooij, Robin Pröpper, Ruud Nijstad e Aske Adelgaard.

Ramiz Zerrouki deve dar controle ao meio-campo, com a ajuda de Daouda Weidmann ao seu lado. O francês vive um forte início de temporada, com dois gols e duas assistências em quatro partidas. 

Marko Pjaca, Daan Rots e Sondre Ørjasæter são as peças mais avançadas no meio-campo do Twente. Wout Weghorst atuará na noite de quinta-feira como o atacante mais adiantado no De Grolsch Veste.

O FC Twente ganhou confiança no último domingo com a vitória por 3 a 1 sobre o PEC Zwolle em casa. O Qarabag venceu um dia depois o Samaxi pelo mesmo placar, na primeira partida da temporada.

Liga da Conferência
Twente crest
Twente
TWE
Qarabag crest
Qarabag
QRB

Provável escalação do FC Twente: Unnerstall; Van Rooij, Pröpper, Nijstad, Adelgaard; Zerrouki, Weidmann; Pjaca, Rots, Ørjasæter; Weghorst.

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