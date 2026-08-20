O FC Twente enfrenta o FK Qarabag na noite de quinta-feira nos playoffs da Conference League. John van den Brom deve apostar nos nomes habituais, prevê o Voetbalzone. O duelo europeu no De Grolsch Veste começa às 20h e terá transmissão ao vivo pela ESPN 1.
Lars Unnerstall mantém sua vaga no gol dos Tukkers. A defesa do FC Twente será formada, da direita para a esquerda, por Bart van Rooij, Robin Pröpper, Ruud Nijstad e Aske Adelgaard.
Ramiz Zerrouki terá de dar controle ao meio-campo, com a ajuda de Daouda Weidmann ao seu lado. O francês vive um forte início de temporada, com dois gols e duas assistências em quatro partidas.
Marko Pjaca, Daan Rots e Sondre Ørjasæter são as peças mais adiantadas no meio-campo do Twente. Wout Weghorst atuará na noite de quinta-feira como o atacante mais avançado no De Grolsch Veste.
O FC Twente ganhou confiança no último domingo com a vitória por 3 a 1 sobre o PEC Zwolle em casa. O Qarabag venceu um dia depois, pelo mesmo placar, o Samaxi na primeira partida da temporada.
Provável escalação do FC Twente: Unnerstall; Van Rooij, Pröpper, Nijstad, Adelgaard; Zerrouki, Weidmann; Pjaca, Rots, Ørjasæter; Weghorst.