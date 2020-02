Quadrangular do Pré-Olímpico: onde assistir, jogos, datas e mais do caminho para Tóquio-2020

Brasil, Argentina, Colômbia e Uruguai disputam duas vagas para as Olimpíadas de Tóquio

Com uma campanha 100% na fase de grupos do torneio Pré-Olímpico, a seleção brasileira se classificou para a disputa do quadrangular final. , e também estão garantidos na fase decisiva.

Nesta segunda etapa de disputas, os quatro times se enfrentam em partidas únicas. Os dois melhores garantem vaga para as de Tóquio, que acontece este ano.

A Goal conta tudo o que você precisa saber sobre o quadrangular!

OS TIMES

BRASIL

Com 100% de aproveitamento, o chega como um dos favoritos à garantir vaga para Tóquio. Mesmo com problemas defensivos, a superioridade da nossa seleção em relação às demais ficou bastante evidente e o time de André Jardine sobrou na fase de grupos.

ARGENTINA

A outra favorita à uma das vagas para Tóquio, a seleção argentina também terminou a fase de grupos com 100% de aproveitamento. A principal vantagem que tem em relação ao Brasil é justamente defesa, que sofreu apenas dois gols.

COLÔMBIA

A seleção colombiana está em um nível inferior em comparação a Argentina e Brasil. Ainda sim, os donos da casa tem dois pontos à seu favor: a torcida, que vem lotando estádios desde o começo da competição e seu camisa 8, o meia-atacante Carrascal, principal jogador da Colômbia.

URUGUAI

Classificado por pouco e com ajuda da seleção brasileira, o Uruguai não fez grande campanha na fase de grupos. Com apenas 50% de aproveitamento, o time não conta com nenhuma estrela e nenhum jogador que tenha se destacado muito, apesar da camisa pesada que carregram

ONDE ASSITIR

Todos os jogos da fase final do Pré-Olímpico terão transmissão do canal por assinatura, SporTV.

JOGOS E DATAS

1ª rodada - 03/02

20h - Brasil x Colômbia

22h30 - Argentina x Uruguai

2ª rodada - 06/02

20h - Brasil x Uruguai

22h30 - Argentina x Colômbia

3ª rodada - 09/02

20h - Colômbia x Uruguai

22h30 - Argentina x Brasil