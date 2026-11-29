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A goleada por 4 a 0 do Al Ahly sobre o Primeiro de Agosto, de Angola, não foi apenas um início forte na fase de grupos da Copa das Confederações da CAF. O resultado também enviou vários recados sobre a vontade do time de superar os tropeços recentes e recuperar sua personalidade habitual, sob o comando de Sami Qamsan, que assumiu o cargo de treinador em um momento difícil.

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O Al Ahly venceu o Primeiro de Agosto por 4 a 0 na estreia na competição continental e deu à torcida uma dose de otimismo depois de um período marcado pela queda de resultados e de desempenho. A esperança é que a goleada sirva de ponto de partida para o time reencontrar o equilíbrio.

Após a partida, Sami Qamsan falou sobre o significado da vitória, os bastidores da sua relação com os jogadores, a real situação de Emam Ashour e a sua visão para a próxima etapa. Já Mohamed Hany e Ali Mahmoud revelaram o clima no vestiário e os motivos da boa atuação diante do time angolano.

Sami Qamsan afirmou que a vitória ampla reflete a personalidade e a força do Al Ahly, além do seu desejo permanente de vencer, e destacou que a equipe teve um bom desempenho técnico e defensivo, sobretudo na pressão sobre o adversário.

"A vitória reflete a personalidade do Al Ahly, sua força e seu desejo de vencer, o que ficou claro no aspecto técnico, tanto na pressão quanto no desempenho defensivo", disse Qamsan na entrevista coletiva após o jogo.

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E acrescentou: "Tivemos um problema por causa das lesões, o que é normal, mas acredito que, no próximo período, conseguiremos recolocar o time no caminho certo".

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O treinador também abordou sua relação com a torcida do Al Ahly e explicou que entende bem a pressão vivida pelos torcedores, tanto pelo longo período que passou no clube quanto por ser, ele próprio, torcedor do time.

"Pelo tempo que passei no clube, e por ser torcedor do Al Ahly, entendo muito bem o que as pessoas sentem e o quanto o humor da torcida influencia os jogadores. O que entristece a torcida é a falta de garra ou de um bom desempenho, características com as quais o Al Ahly se acostumou ao longo dos anos, e é isso que estamos tentando recuperar", explicou.

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Qamsan ressaltou que devolver a confiança ao elenco é a prioridade para a próxima etapa e garantiu que Wael Gomaa e a comissão técnica vão ajudá-lo nessa missão.

"Wael Gomaa e a comissão técnica vão me ajudar nisso. É preciso devolver a confiança a todos, e os jogadores precisam tê-la. Qualquer jogador que veste a camisa do Al Ahly tem grandes responsabilidades e exigências. Temos erros que precisamos corrigir, e acredito que vamos evoluir cada vez mais no próximo período", continuou.

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Qamsan fez questão de agradecer a Mohamed El Shenawy, capitão do Al Ahly, pelo papel de apoio aos companheiros no período difícil, e reafirmou sua confiança em todas as peças disponíveis, tanto nos mais experientes quanto nos jovens.

"Agradeço especialmente a Mohamed El Shenawy pelo apoio aos jogadores neste momento. Cada partida tem os jogadores adequados e ideias diferentes, e confio em todos os atletas disponíveis, sejam grandes estrelas ou jovens", afirmou.

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Acordo especial com Emam Ashour e confiança em Bakrar e Bendjedida

Qamsan revelou os bastidores da ausência da dupla Mounsef Bakrar e Sofiane Bendjedida no confronto com o Primeiro de Agosto. Ele reafirmou sua confiança nos dois e explicou que a ausência fez parte de um planejamento para prepará-los melhor para a próxima etapa.

"Confiamos em Mounsef Bakrar e Sofiane Bendjedida, e era importante que os dois ficassem de fora para voltarem melhores", disse.

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O treinador também detalhou a situação de Emam Ashour, que não estava totalmente pronto fisicamente por causa de uma lesão, e contou que os dois haviam combinado que ele não seria titular, mas poderia ser utilizado de acordo com as necessidades da partida.

"O Emam estava com uma lesão e não estava totalmente pronto. Combinei com ele que ficaria no banco de reservas e entraria se precisássemos dele, e agradeço pela compreensão", acrescentou.

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Sobre os reforços, Qamsan evitou se precipitar ao falar das necessidades do Al Ahly e afirmou que uma avaliação precisa do time vai definir as posições que precisam ser reforçadas no próximo período.

Ele explicou que todos os jogadores têm a chance de jogar e que as necessidades da equipe ficarão claras no início do ano, ressaltando que seu foco atual está no próximo jogo, contra o ASKO Kara, do Togo.

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Segundo ele, o próximo confronto tem grande importância, não apenas para confirmar a liderança do Al Ahly no grupo, mas também para seguir preparando os jogadores e criar mais motivação em todos para jogar.

Hany: garra foi o segredo da goleada e a torcida me deixou feliz

Por sua vez, Mohamed Hany comemorou a vitória ampla sobre o Primeiro de Agosto e afirmou que o resultado é um passo importante para o Al Ahly recuperar seu nível habitual, sobretudo porque o time está acostumado a conquistar grandes resultados e a fazer boas atuações contra todo tipo de adversário.

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Hany explicou que todos os jogadores deram o máximo durante a partida, tanto no ataque quanto na defesa, e considerou a garra o fator decisivo para a vitória com esse placar.

Ele destacou que o retorno do Al Ahly ao seu lugar natural ainda vai levar algum tempo, mas se mostrou otimista de que o próximo período será muito melhor do que o anterior.

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Capitão do Al Ahly na partida, ele falou sobre sua responsabilidade com os companheiros e explicou que fez questão de transmitir confiança ao grupo e apoiar os jogadores que vinham ficando de fora nos últimos jogos.

Hany citou como exemplo Mahmoud Salah, que marcou um belo gol para abrir a goleada do Al Ahly, além de Ali Mahmoud, que fez uma ótima partida contra o time angolano.

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Ele encerrou dizendo que o que mais o deixou feliz foi ver a torcida deixar as arquibancadas do Estádio do Cairo contente após a grande vitória, e garantiu que os jogadores vão dar tudo para recuperar a confiança dos torcedores e incentivá-los a voltar em grande número.

Ali Mahmoud: Qamsan devolveu a confiança e queremos seguir vencendo

Já Ali Mahmoud celebrou a vitória sobre o Primeiro de Agosto e afirmou que o placar elástico vai dar aos jogadores um importante impulso moral antes da sequência da competição continental.

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O jogador do Al Ahly revelou que o time entrou em campo muito motivado, depois que os atletas se comprometeram entre si a fazer as pazes com a torcida e a se unir para vencer a estreia e dar os primeiros passos na disputa pelo título.

Ele explicou que Sami Qamsan teve papel importante para que os jogadores recuperassem a confiança em si mesmos, o que se refletiu no desempenho durante o confronto, e disse esperar que os resultados positivos continuem nos próximos jogos.

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Ali Mahmoud ressaltou que o Al Ahly virou a página do jogo contra o Primeiro de Agosto assim que soou o apito final e já começou a pensar no próximo compromisso, contra o ASKO Kara, do Togo, com o objetivo de seguir vencendo e reforçar sua posição no grupo.