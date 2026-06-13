A Associação da Premier League anunciou que puxar o cabelo de um adversário “não resultará necessariamente em cartão vermelho direto”, de acordo com as alterações introduzidas nas diretrizes de arbitragem para a próxima temporada.

A liga acrescentou, em comunicado, que o cartão vermelho será aplicado em caso de puxão de cabelo com “força excessiva e/ou violência”, enquanto as infrações consideradas intencionais, mas sem uso de força excessiva, serão punidas com cartão amarelo.

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Essa mudança vem após a expulsão do astro do Manchester United, Lisandro Martínez, do zagueiro do Everton, Michael Keane, e do jogador do Sunderland, Daniel Ballard, por puxarem o cabelo dos adversários na temporada passada, segundo a agência “Reuters”.

Esse esclarecimento faz parte de um conjunto mais amplo de princípios que definem como os árbitros aplicarão as regras do jogo na próxima temporada.

A federação afirmou que haverá maior rigor na fiscalização de casos de agarramento do adversário, incentivando os árbitros a punir atos não relacionados ao futebol que tenham impacto significativo sobre os adversários.

Além disso, os árbitros darão mais atenção à proteção dos goleiros e punirão os jogadores que iniciarem o contato sem uma tentativa real de jogar a bola, caso isso afete a capacidade do goleiro de defendê-la.