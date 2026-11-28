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O holandês Marino Pušić, técnico do Al-Ahli, enviou uma mensagem emocionada à torcida, que pediu sua demissão durante a partida contra o Al-Taawoun, pela Saudi Pro League.

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O Al-Ahli venceu o Al-Taawoun por 3 a 1 na noite de sábado, no Alinma Stadium, em Jeddah, em partida válida pela 13ª rodada da Saudi Pro League.

Em entrevista coletiva após a partida, Pušić declarou, segundo o jornal saudita Al-Riyadiyah: "Dominamos o primeiro tempo, mas faltou capricho na construção das jogadas. O adversário teve apenas uma finalização em todo o primeiro tempo e marcou com ela, e no fim da etapa conseguimos empatar".

E acrescentou: "No segundo tempo, conversamos sobre trabalhar ainda mais. (Edouard) Mendy fez defesas incríveis que nos ajudaram, e a reação dos jogadores foi excelente. Agradeço a eles por isso".

O treinador prosseguiu: "Estou muito orgulhoso dos jogadores, lutamos juntos e minha relação com eles é boa. Vou ficar até o fim para que o time tenha sucesso e para deixar a torcida orgulhosa".

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Pušić encerrou a entrevista falando sobre os gritos da torcida que pediram sua demissão: "Sou humano, e o que aconteceu foi doloroso para mim, com certeza; mas sou um treinador profissional e equilibrado, e sempre farei o que estiver ao meu alcance junto com os demais membros da equipe".

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Pušić viveu a noite mais triste de sua passagem pela Saudi Pro League, depois de ouvir, por mais de 90 minutos, gritos pedindo sua demissão do cargo de técnico do time principal .

A torcida do Al-Ahli decidiu fazer da partida contra o Al-Taawoun o palco de suas exigências pela saída do treinador holandês, a começar pelo esvaziamento das arquibancadas do Alinma Stadium, ao contrário do que aconteceu nos jogos anteriores.

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Por outro lado, os torcedores presentes nas arquibancadas foram como uma faca nas costas do ex-técnico do Shakhtar, da Ucrânia, e não pararam de protestar contra ele durante toda a partida: antes do início, no intervalo e até depois do apito final.

A torcida do Al-Ahli caprichou na forma de protestar contra Pušić, entoando os gritos de várias maneiras, com melodias diferentes sobre uma única expressão: "Pušić out".

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Pušić, por sua vez, limitou-se a sorrir ao ouvir os protestos e continuou passando instruções aos jogadores, sem tentar entrar em qualquer discussão com os torcedores presentes.

Algumas reportagens já haviam falado sobre o desejo da diretoria do Al-Ahli de demitir Pušić antes do clássico contra o Al-Nassr, mas a crise financeira que o clube atravessa e a alta multa rescisória prevista no contrato do treinador holandês impediram a decisão.

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Pušić assumiu o comando técnico do Al-Ahli em agosto passado, como sucessor do alemão Matthias Jaissle, que deixou o clube de forma inesperada para comandar o Newcastle United.

Desde que assumiu o time de Jeddah, Pušić comandou a equipe em 20 partidas, com 12 vitórias, dois empates e seis derrotas.

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O Al-Ahli ocupa a quarta posição na tabela da Saudi Pro League, com 27 pontos, conquistados em nove vitórias e quatro derrotas, a seis pontos do líder Al-Hilal.