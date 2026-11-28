Compartilhar Siga GOAL no Google

O holandês Marino Pusic, técnico do Al-Ahli, apostou em seu ataque principal para o duelo contra o Al-Taawoun pelo Campeonato Saudita (Roshn Saudi League) e definiu o substituto do zagueiro brasileiro Roger Ibañez.

Publicidade

O Al-Ahli recebe o Al-Taawoun neste sábado, no Estádio Al-Inma, em Jeddah, no encerramento da 13ª rodada do Campeonato Saudita.

Marino Pusic anunciou a escalação titular, que conta com o trio estrangeiro no ataque, liderado pelo centroavante inglês Ivan Toney, ao lado dos pontas Wenderson Galeno, brasileiro, e Francisco Trincão, português.

O treinador holandês manteve o atacante saudita Firas Al-Buraikan fora da equipe titular nas partidas do Campeonato Saudita. O jogador havia começado jogando na derrota por 3 a 2 para o Al-Shamal, do Catar, na última segunda-feira, pela quinta rodada da fase de liga da AFC Champions League Elite.

Pusic também escalou dois dos três estrangeiros do meio-campo, o francês Valentin Atangana e o armênio Eduard Spertsyan, ao lado do saudita Ziyad Al-Johani.

Publicidade Publicidade

Por outro lado, o treinador holandês optou pelo zagueiro saudita Mohammed Sulaiman Bakor no miolo da defesa para suprir a ausência do zagueiro brasileiro Roger Ibañez, que está lesionado.

Tópicos relacionados

Ibañez se lesionou na vitória por 3 a 1 sobre o Al-Nassr, na sexta-feira retrasada, no Estádio Al-Inma, em Jeddah, em partida adiada da nona rodada do Campeonato Saudita. Com isso, ele desfalcou o time no último jogo, contra o Al-Shamal, e também fica fora do duelo com o Al-Taawoun.

Mohammed Sulaiman Bakor formará a dupla de zaga com o turco Merih Demiral, com os laterais Saeed Baattia e Saad Bal-Obaid, à frente do goleiro senegalês Édouard Mendy.

Publicidade

O Al-Ahli está escalado da seguinte forma:

Goleiro: Édouard Mendy

Publicidade

Defesa: Saeed Baattia, Merih Demiral, Mohammed Sulaiman Bakor e Saad Bal-Obaid

Meio-campo: Ziyad Al-Johani, Valentin Atangana e Eduard Spertsyan

Publicidade

Ataque: Francisco Trincão, Ivan Toney e Wenderson Galeno

O Al-Ahli entra em campo na quinta colocação do Campeonato Saudita, com 24 pontos, conquistados em oito vitórias e quatro derrotas, sem nenhum empate até agora.

Publicidade

O Al-Ahli busca a segunda vitória seguida no Campeonato Saudita para voltar ao G-4, já que está três pontos atrás do vizinho e rival tradicional Al-Ittihad, quarto colocado.

O Al-Ahli também quer seguir na perseguição ao Al-Hilal, líder do Campeonato Saudita com 33 pontos, nove a mais, com o mesmo número de jogos disputados.

Publicidade

Do outro lado, o Al-Taawoun vive uma temporada muito difícil: ocupa a 17ª e penúltima posição da tabela, com apenas cinco pontos, fruto de cinco empates e sete derrotas, sem nenhuma vitória até agora.

O Al-Taawoun é um dos dois times que ainda não venceram no Campeonato Saudita nesta temporada, ao lado do Abha, lanterna da competição com apenas três pontos.