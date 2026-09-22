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Al Hilal v Al Gharafa - AFC Champions League EliteGetty Images Sport
Traduzido por

Punição severa a caminho? Confederação Asiática notifica o Al Hilal sobre expulsão de Somerville diante do Al Gharafa

Al Hilal x Al-Gharafa
Al Hilal
Al-Gharafa
Liga dos Campeões da Ásia
C. Summerville
Arábia Saudita
Catar
Países Baixos

Recebeu o cartão vermelho após confronto com Ismaël Bennacer

  O clube saudita Al-Hilal recebeu uma carta do comitê de disciplina da Confederação Asiática de Futebol, na qual é solicitado um esclarecimento sobre as circunstâncias que levaram o jogador Crysencio Summerville a receber um cartão vermelho, durante a partida contra o Al-Gharafa do Catar, pela primeira rodada da Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

Aos 32 minutos, houve um confronto entre Crysencio Summerville, jogador do Al-Hilal, e Ismaël Bennacer, que disputou sua primeira partida com a camisa do Al-Gharafa.

A crise começou quando Summerville segurou Abdulrahman Al-Rashidi, jogador do Al-Gharafa, pela camisa e o empurrou com força, derrubando-o no chão fora do campo.

Com a intervenção de alguns jogadores, Bennacer interveio e puxou o jogador do Al-Hilal pela cabeça com força, provocando confrontos violentos entre os jogadores.

O árbitro mostrou cartão vermelho direto para Summerville, antes de voltar a mostrar um cartão semelhante para Bennacer, depois que a situação se acalmou.

O jornal saudita "Okaz" afirmou, nesta terça-feira, que, com a confirmação da ausência oficial de Summerville do próximo confronto do Al-Hilal no torneio diante do Al-Sadd do Catar, devido à suspensão automática de uma partida, é provável que a punição aumente para mais duas partidas caso seja emitido o relatório disciplinar final do árbitro e da Confederação Asiática.

Summerville havia iniciado sua carreira profissional no clube holandês Feyenoord, passando pelos ingleses Leeds United e West Ham, antes de se juntar por fim às fileiras do Al-Hilal.

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