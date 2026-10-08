O clube saudita Al Hilal aplicou uma pesada punição ao seu ponta holandês Crysencio Summerville, decidindo descontar metade de seu salário mensal, por causa da crise que ele provocou no mês passado.

A Confederação Asiática de Futebol havia decidido, nesta quinta-feira, suspender Summerville por 3 partidas e multá-lo em 2 mil dólares, em razão de sua expulsão direta por má conduta, durante a partida contra o Al Gharafa do Catar pela Liga dos Campeões da Ásia de elite.

O jornalista saudita Abdulrahman Abaoud afirmou que o Al Hilal aplicará o regulamento interno a Summerville, descontando metade de seu salário mensal, em razão da punição imposta a ele pela Confederação Asiática.

Abaoud havia confirmado em declarações anteriores que o "Líder" aguardava o relatório do árbitro da partida contra o Al Gharafa, bem como a decisão da Confederação Asiática, a fim de identificar o grau de envolvimento do ponta holandês na expulsão que recebeu.

O Al Hilal havia vencido o Al Gharafa pelo placar de 2 a 1, durante a partida que reuniu os dois times, em meados do mês passado, no estádio Kingdom Arena, na primeira rodada da fase de liga do torneio da Liga dos Campeões da Ásia de elite.

A partida teve a expulsão direta de Summerville aos 33 minutos, por conta de seu embate com o argelino Ismaël Bennacer, meio-campista do Al Gharafa, que também foi expulso.

Segundo o jornalista saudita, o Al Hilal já havia aplicado punição semelhante a seu zagueiro senegalês Kalidou Koulibaly, após sua expulsão na partida final da Copa do Rei dos Dois Lugares Sagrados contra o Al Nassr, há dois anos.

Vale lembrar que Summerville ficará ausente do Al Hilal até a metade da trajetória do time na fase de liga do torneio asiático, uma vez que não estará presente diante do Al Sadd e do Al Shamal, do Catar, e do Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos.

O Al Hilal ocupa a terceira colocação no grupo do Oeste do torneio asiático, com 3 pontos, atrás do Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, e do Esteghlal de Teerã, do Irã, por saldo de gols.