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O PSV tem uma alternativa a Kevin De Bruyne em vista. O clube de Eindhoven está interessado em Ardon Jashari, do Milan, segundo a edição suíça da Sky Sports.

O PSV quer contratar um novo meio-campista em janeiro e já tenta há algum tempo fechar com De Bruyne. O clube já chegou a um acordo com o belga por um contrato de dois anos.

De Bruyne, porém, ainda não chegou a um acordo com seu clube, o Napoli. O PSV ofereceu dois milhões de euros, mas o Napoli espera receber algo mais próximo de sete milhões.

Como não há certeza de que a negociação será concluída, o PSV buscou alternativas. Jashari surgiu como uma das opções.

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O PSV quer o meio-campista suíço do Milan por empréstimo, com opção de compra. O clube italiano, por sua vez, não descarta a saída do jogador.

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Segundo a Sky Sports, o líder da Eredivisie já entrou em contato com pessoas próximas a Jashari. O próprio jogador, ao menos, está aberto a uma transferência, ainda que temporária, para Eindhoven.

O suíço, que já disputou 16 partidas pela seleção, chegou do Club Brugge no verão de 2025 por 36 milhões de euros, mas ainda não conseguiu se firmar em Milão.

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Em 32 jogos pelo gigante em decadência, marcou apenas um gol e deu duas assistências. O gol, aliás, saiu no último fim de semana, contra o Frosinone, na vitória por 5 a 1.

Aos 22 anos, Jashari já disputou 16 partidas pela seleção da Suíça e era considerado um dos maiores talentos da Europa quando estava no Club Brugge.