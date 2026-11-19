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O PSV não desiste da disputa por Kevin De Bruyne, segundo Nicolo Schira. O jornalista italiano especializado no mercado de transferências foi o primeiro a noticiar, na semana passada, o interesse do PSV no meio-campista belga.

O clube de Eindhoven apresentou uma oferta de 2 milhões de euros no início desta semana, mas o Napoli a rejeitou de imediato.

O Napoli, com quem De Bruyne tem contrato até o próximo verão, pede entre 7 milhões e 8 milhões de euros pelo jogador.

O PSV não quer pagar esse valor, mas não desiste de contratar De Bruyne. O clube apresentará uma nova oferta ao Napoli na sexta-feira.

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Segundo o De Telegraaf, será difícil reduzir a diferença entre 2 milhões e 7 milhões de euros, mas o PSV tentará mesmo assim. De Bruyne continua sendo o principal alvo do clube na janela de transferências de inverno, de acordo com Schira.

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O próprio De Bruyne quer muito ir para o PSV. O armador de 35 anos já chegou a um acordo com o campeão da Holanda por um contrato de dois anos.

De Bruyne joga no Napoli desde o verão de 2025. Na época, o clube italiano contratou o meio-campista sem pagar taxa de transferência ao Manchester City, mas desembolsou milhões de euros em salário e luvas.

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Desde que chegou, o belga disputou 36 partidas pelo Napoli, com nove gols e seis assistências.