O PSV viu uma transferência melar pela quarta vez nesta janela de transferências. Couhaib Driouech parecia a caminho do Rangers FC por oito milhões de euros, mas o clube escocês acabou desistindo do negócio após os exames médicos.

Driouech já estava havia três dias em Glasgow para concluir a transferência, quando o PSV foi informado de que a mudança não aconteceria. “E então recebemos esta manhã a notícia de que não vai acontecer. Não entendo o motivo”, reagiu o diretor de futebol Earnest Stewart ao De Telegraaf.

A discussão gira em torno das condições de Driouech para entrar em campo. O jogador se recupera de uma lesão na coxa. O Rangers acredita que o atacante ainda precisa de quatro a seis semanas, enquanto o PSV entende que ele pode voltar muito mais rápido.

“Na nossa avaliação, ele está muito perto de retornar. Se pudesse ter treinado durante esta semana, talvez já na próxima”, disse Stewart. “O que não entendo é você contratar um jogador por quatro anos e depois deixar o negócio melar por causa das condições dele nas primeiras semanas.”

As transferências de Ricardo Pepi para o Fulham, Armando Obispo para o RC Lens e Adamo Nagalo para o FK Corum também não se concretizaram em estágio avançado nesta janela. Com isso, o PSV deixou de arrecadar, no total, cerca de 55 milhões de euros em possíveis receitas com transferências.

Segundo Stewart, novos pontos de discussão têm surgido com cada vez mais frequência após os exames médicos. “Eu quase chamaria isso de algo recorrente. Você vê que isso está sendo usado cada vez mais no mundo do futebol para alguma coisa”, afirmou o dirigente.

Para Driouech, a transferência frustrada pesa bastante. “Ele ficou bastante abalado com isso. É uma decepção muito, muito grande. Estamos recebendo de volta um jogador desiludido, e isso não é agradável.”