PSV registra lucro de milhões e vê patrimônio líquido subir a nível recorde

O PSV encerrou o exercício fiscal de 2025/26 com um lucro líquido de quase sete milhões de euros, informou o clube de Eindhoven nesta terça-feira. Com isso, o patrimônio líquido subiu para 55 milhões de euros, o maior nível da história do clube.

A receita ficou abaixo do valor recorde do exercício fiscal anterior, informou o PSV em seu site. A principal causa é a decepcionante campanha europeia. "Os custos operacionais totais subiram para 157 milhões de euros, entre outros fatores pela composição dos elencos, investimentos na continuidade da profissionalização da organização e das instalações e nos custos de consultoria para o estudo de viabilidade da ampliação do Philips Stadion."

Além disso, o PSV conseguiu registrar um resultado positivo de transferências de nove milhões de euros. "As transferências de Ismael Saibari e Joey Veerman foram concretizadas na temporada em andamento e, portanto, não foram incluídas no resultado de 2025/2026."

Como consequência do resultado líquido positivo, o patrimônio líquido cresceu para 55 milhões de euros. No fim do exercício fiscal, o PSV dispunha de 11 milhões de euros em recursos líquidos livremente disponíveis.

Na área comercial, o PSV também vive um bom momento. "A receita com patrocínio e hospitalidade cresceu para mais de 46 milhões de euros, um novo recorde. Merchandise & Licensing também atingiu um recorde, com uma receita de 12 milhões de euros."

Próximas partidas PSV Eredivisie 14:00 HEE

A receita com venda de ingressos foi de 25 milhões de euros na última temporada. O PSV recebeu ao todo 880.000 torcedores no Philips Stadion, que serviu como casa para 26 partidas.