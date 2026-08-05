O Rangers fez uma primeira oferta por Couhaib Driouech, informa o De Telegraaf nesta quarta-feira. O PSV recusou a proposta. Segundo o Eindhovens Dagblad, trata-se de uma oferta milionária.

O valor exato da proposta do clube escocês não foi divulgado. A expectativa é de que o PSV queira receber algo em torno de sete a oito milhões de euros pelo atacante de 24 anos.

O jornalista especializado em transferências Mounir Boualin espera que o Rangers volte rapidamente com uma oferta melhorada. Boualin já havia informado nesta quarta-feira que não apenas o Rangers tem interesse sério em Driouech, mas também o Red Bull Salzburg. O ED ainda acrescenta o Burnley à lista.

O próprio Driouech estaria aberto a um novo passo em sua carreira. O PSV não vê com maus olhos uma transferência, mas exige, portanto, uma quantia milionária pelo internacional marroquino. O ponta tem contrato com o clube até meados de 2029 no Philips Stadion e, segundo o Transfermarkt, tem valor de mercado de aproximadamente sete milhões de euros.

O interesse em Driouech não é novidade. Anteriormente, NEC, Genoa e Celta de Vigo já haviam sido citados como possíveis destinos, mas nenhum desses clubes conseguiu de fato tirá-lo do PSV.

Driouech se transferiu do Excelsior para o PSV no verão de 2024 por cerca de 3,5 milhões de euros. Desde então, entrou em campo 61 vezes em partidas oficiais pelo clube de Eindhoven. Nesse período, marcou doze gols e distribuiu dez assistências.