Matej Kovar - 7,5
Sergiño Dest - 6,5
O lateral-direito teve cedo a chance de fazer 1 a 0 ao avançar sozinho na direção de Yann Sommer. O goleiro suíço, porém, fez uma bela defesa. Dez minutos antes do intervalo, Dest voltou a ser parado pelo experiente goleiro do Brugge. De qualquer forma, o lateral-direito levou perigo pelo PSV, que, apesar disso, perdeu.
Lutsharel Geertruida - 7
Armando Obispo - 5,5
Filip Kostic - 5
Mauro Júnior - 6
Kodai Sano - 7,5
Guus Til - 6
Ivan Perisic - 6
O experiente croata apostou sobretudo nos cruzamentos contra seu ex-clube. Isso, porém, não rendeu um gol ao PSV, que buscava insistentemente o 1 a 0. Foi o Club Brugge que foi para o vestiário em vantagem no intervalo.
Sven Mijnans - 5
O centroavante improvisado não conseguiu impedir que Nicolò Tresoldi cabeceasse para fazer 0 a 1 após um cruzamento. Logo em seguida, Mijnans chegou perto do empate do outro lado do campo. O atacante teve claras dificuldades diante dos defensores fisicamente fortes do Brugge, embora tenha melhorado após o intervalo. Mijnans, no entanto, errou um toque de calcanhar, e Carlos Forbs marcou o gol da vitória no contra-ataque.
Ruben van Bommel - 6,5
O ponta acelerou de vez em quando, deixando seu marcador, Kyriani Sabbe, sem chances na corrida. Mais tarde, Van Bommel cabeceou na trave por azar, mas o lance foi anulado por uma falta. Após o intervalo, Van Bommel viu uma cabeçada sua ser afastada em cima da linha e foi substituído por Ricardo Pepi.