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FBL-EUR-C1-PSV EINDHOVEN-CLUB BRUGGEGetty Images
Rian Rosendaal
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PSV recebe notas na Liga dos Campeões: dois destaques, mas também duas notas 5

O PSV perdeu por 1 a 2 para o Club Brugge nesta quarta-feira, na fase de grupos da Liga dos Campeões, em uma partida na qual teve certo azar. Um revés, portanto, para Peter Bosz e sua equipe após a vitória por 0 a 1 sobre o FC Porto, fora de casa, algumas semanas antes.Voetbalzone atribui, como de costume, notas aos titulares da equipe de Eindhoven.

Matej Kovar - 7,5

Sergiño Dest - 6,5

O lateral-direito teve cedo a chance de fazer 1 a 0 ao avançar sozinho na direção de Yann Sommer. O goleiro suíço, porém, fez uma bela defesa. Dez minutos antes do intervalo, Dest voltou a ser parado pelo experiente goleiro do Brugge. De qualquer forma, o lateral-direito levou perigo pelo PSV, que, apesar disso, perdeu.

Lutsharel Geertruida - 7

Armando Obispo - 5,5

Filip Kostic - 5

Mauro Júnior - 6

Kodai Sano - 7,5

Guus Til - 6

Ivan Perisic - 6

O experiente croata apostou sobretudo nos cruzamentos contra seu ex-clube. Isso, porém, não rendeu um gol ao PSV, que buscava insistentemente o 1 a 0. Foi o Club Brugge que foi para o vestiário em vantagem no intervalo. 

Sven Mijnans - 5

O centroavante improvisado não conseguiu impedir que Nicolò Tresoldi cabeceasse para fazer 0 a 1 após um cruzamento. Logo em seguida, Mijnans chegou perto do empate do outro lado do campo. O atacante teve claras dificuldades diante dos defensores fisicamente fortes do Brugge, embora tenha melhorado após o intervalo. Mijnans, no entanto, errou um toque de calcanhar, e Carlos Forbs marcou o gol da vitória no contra-ataque.

Ruben van Bommel - 6,5

O ponta acelerou de vez em quando, deixando seu marcador, Kyriani Sabbe, sem chances na corrida. Mais tarde, Van Bommel cabeceou na trave por azar, mas o lance foi anulado por uma falta. Após o intervalo, Van Bommel viu uma cabeçada sua ser afastada em cima da linha e foi substituído por Ricardo Pepi.