O PSV perdeu por nada menos que 5 a 1 para o Real Madrid na terça-feira, pela fase de liga da Champions League. Um resultado decepcionante para o time do técnico Peter Bosz. Voetbalzone dá, como de costume, notas aos titulares da equipe de Eindhoven e aos jogadores que atuaram por pelo menos 45 minutos.
O PSV mostrou bom futebol no primeiro tempo, com Ruben van Bommel criando muitas chances de perigo. Kodai Sano e Sergiño Dest também apareceram bem diante do gigante espanhol. A equipe foi para o intervalo com vantagem de 0 a 1, depois que Ivan Perisic conseguiu um pênalti.
Após o intervalo, o Real Madrid acelerou sob o comando de Jude Bellingham, e o PSV ficou praticamente sem chances. Sano, em particular, mostrou-se vulnerável, embora seus companheiros também não tenham conseguido oferecer resistência de verdade.
O Real Madrid fez valer o ingresso do público no Santiago Bernabéu e chegou a uma bela vitória por 5 a 1. Resta a Peter Bosz e seu time lamber as feridas após uma noite que acabou sendo dolorosa na Champions League.
Notas do PSV:
Matej Kovar 7
Sergiño Dest 6
Lutsharel Geertruida 5,5
Armando Obispo 6,5
Filip Kostic 5
Kodai Sano 6
Sven Mijnans 6
Paul Wanner 5
Ivan Perisic 6
Guus Til 6
Ruben van Bommel 7,5
Esmir Bajraktarevic 5,5