"PSV precisa se preocupar: interesse em Ruben van Bommel é confirmado"

Ruben van Bommel pode ver sua evolução meteórica no PSV ser recompensada com uma transferência, possivelmente na janela de inverno. Segundo a Mana Sport Roma, o interesse da Roma, após reportagem anterior da Gazzetta dello Sport, agora está confirmado.

Van Bommel perdeu grande parte da temporada passada por causa de uma grave lesão no joelho, mas, na atual campanha, é um dos jogadores mais decisivos do PSV e já fez também sua estreia com sucesso pela seleção da Holanda.

A Roma, por sua vez, procura há tempos um novo ponta-esquerda. Os Giallorossi demonstraram interesse concreto no último verão europeu em Mason Greenwood, Crysencio Summerville e Endrick, mas a transferência nunca se concretizou. No inverno, o líder da Serie A quer se reforçar mesmo assim.

Endrick foi o último alvo da Roma na última janela de transferências de verão. Sua chegada por empréstimo ao Stadio Olimpico parecia questão de tempo, mas o técnico do Real Madrid, José Mourinho, impediu sua saída e prometeu minutos a ele no Bernabéu.

No entanto, Endrick mal tem jogado e, agora, o Real voltaria a estar disposto a liberá-lo, seja de forma temporária ou não. Segundo as informações na Itália, a Roma quer fazer uma nova tentativa, mas, se o brasileiro não for viável, Van Bommel passa a ser um nome fortemente cotado.

O jogador de 22 anos de Limburgo tem contrato até meados de 2030, e à primeira vista parece improvável que o PSV queira colaborar com uma transferência. Van Bommel tem valor de mercado de 18 milhões de euros, embora o preço pedido provavelmente fique bem acima disso.

Além de Endrick e Van Bommel, Luiz Henrique (Zenit St. Petersburg) e Giorgi Kvernadze (Frosinone) também são ligados a uma transferência para a Roma, embora agora pareçam ser tratados como opções C e D.