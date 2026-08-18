O PSV acertou a contratação por empréstimo de Lutsharel Geertruida junto ao RB Leipzig, informa Fabrizio Romano nesta terça-feira, via X. O especialista italiano no mercado de transferências também revelou por qual valor o clube de Eindhoven poderá contratar o defensor em definitivo.

Segundo Romano, o PSV poderá contratar Geertruida em definitivo no ano que vem por 15 milhões de euros. O principal clube holandês deve apresentar o internacional da seleção da Holanda em breve no Philips Stadion.

O Eindhovens Dagblad garante que o PSV negociou uma opção de compra 'livre' e, portanto, não é obrigado a comprar Geertruida em 2027. O defensor tem contrato na Alemanha até meados de 2029.

Geertruida foi contratado em 2024 por 20 milhões de euros, vindo do Feyenoord. Na última temporada, ele atuou por empréstimo pelo Sunderland, que decidiu não contratá-lo em definitivo junto ao Leipzig.

Agora, Geertruida vai jogar pelo rival, o PSV. O clube de Eindhoven já tinha um acordo pessoal com Geertruida, que, apesar do interesse de diversas ligas, quer voltar à Holanda.

Real Sociedad e Everton demonstraram interesse, e o Ajax também consultou brevemente a disponibilidade do jogador, que soma 21 partidas pela seleção da Holanda. O PSV, porém, levou a melhor e, assim, Peter Bosz conseguiu o reforço defensivo que queria.

O PSV enfrenta o FC Groningen no domingo, que começou bem a temporada. Ainda não está claro se Geertruida já poderá fazer sua estreia pela atual campeã nacional.