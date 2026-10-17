PSV perde para o ADO Den Haag no último minuto após expulsão de Mijnans

O PSV sofreu uma derrota surpreendente na tarde de sábado, fora de casa, diante do ADO Den Haag. O time de Peter Bosz abriu o placar com Sven Mijnans, que recebeu o cartão vermelho ainda no primeiro tempo após levar dois amarelos. O ADO reagiu, e o reserva Matej Sin marcou de cabeça aos 93 minutos para garantir a vitória por 2 a 1.

Bosz precisou mais uma vez ajustar a escalação por causa de uma série de lesões. Ayoni Santos, de 21 anos, fez sua primeira partida como titular pelo PSV na ponta esquerda, enquanto Dennis Man, que vinha decepcionando, voltou a jogar pela primeira vez desde 23 de agosto. O ADO adotou uma formação com cinco defensores e, até a expulsão, se limitou principalmente a defender.

O PSV tomou a iniciativa desde o apito inicial e empurrou o ADO para dentro do próprio campo. Os visitantes criaram algumas oportunidades com Mijnans e Man e abriram o placar aos 21 minutos. Guus Til fez um cruzamento forte pela direita, e Mijnans acertou de primeira a bola que quicava, mandando-a com muita categoria no ângulo: 0 a 1.

Mesmo atrás no placar, o ADO não se entregou e também criou chances. Após um escanteio, Pascal Mulder obrigou o goleiro Matej Kovár a fazer uma bela defesa por reflexo. Pouco depois, Jan Zamburek recebeu um passe de Kilo e chutou rente ao travessão. O PSV sofreu então um revés: após cair sobre as costas e o pescoço, Til não pôde continuar e foi substituído por Mikkel Bro Hansen aos 40 minutos.

Os problemas de Bosz aumentaram muito pouco antes do intervalo por causa de uma ação desnecessária de Mijnans. O autor do gol já havia recebido um amarelo por puxar a camisa de Matteo Waem e levou o segundo aos 43 minutos, após dar um carrinho atrasado em Mulder. O ADO percebeu a oportunidade e quase empatou com Rottier, mas Kovár impediu o gol com uma defesa por reflexo. O lance também foi assinalado como impedimento.

No intervalo, Bosz tirou Man para a entrada de Ryan Flamingo, enquanto o ADO começou o segundo tempo com três jogadores que acabavam de entrar. O time da casa partiu em busca do empate e foi recompensado aos 56 minutos. Kilo soltou um chute forte da entrada da área, e a bola desviou no calcanhar de Mauro Júnior antes de entrar no canto, com certa dose de sorte: 1 a 1.

O empate deu confiança ao ADO, que pouco depois teve uma chance de virar com Bal. Após um belo passe de Kilo, o atacante cabeceou por cima, embora Rottier, livre, parecesse ser uma opção melhor. Do outro lado, o PSV quase voltou à frente quando o reserva Amir Bouhamdi acertou o travessão em um chute de longe após um contra-ataque rápido. Na sequência, do outro lado, Kovar precisou intervir para impedir que Jalen Hawkins marcasse.

A partida parecia caminhar para o empate, mas o ADO marcou já nos acréscimos. Após uma cobrança de falta, Rottier colocou a bola na segunda trave de dentro da área, onde o reserva Sin aproveitou a oportunidade e cabeceou para fazer 2 a 1 aos 93 minutos.

Com isso, o ADO conquista sua primeira vitória na temporada e sobe provisoriamente para a 16ª posição na VriendenLoterij Eredivisie. O PSV perde a chance de assumir a liderança e permanece em terceiro. O Feyenoord pode abrir quatro pontos de vantagem sobre o time de Eindhoven se vencer o Telstar fora de casa mais tarde nesta noite.