O PSV enfrenta o ADO Den Haag na tarde de sábado com mudanças no ataque. O técnico Peter Bosz divulgou a escalação para o duelo com a equipe da parte de baixo da tabela e escolheu Ayoni Santos para estrear como titular. Ruben van Bommel sequer está entre os relacionados.

No gol, Matej Kovar recebe novamente a confiança de Bosz. A defesa é formada por Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida, Armando Obispo e Filip Kostic, que também começaram juntos a partida de quarta-feira contra o Leipzig.

No meio-campo, Bosz escalou Mauro, Sano e Guus Til. Assim, o setor permanece inalterado em relação ao jogo de quarta-feira pela Liga dos Campeões, no qual o PSV perdeu por 1 a 0 para o Leipzig.

No ataque, porém, há mudanças no time de Eindhoven. Dennis Man e Ayoni Santos começam a partida, enquanto Sven Mijnans também mantém sua vaga entre os titulares. A escolha de Santos é a que mais chama a atenção.

O atacante faz sua estreia como titular pelo PSV contra o ADO Den Haag. Santos assume o lugar de um dos dois atacantes que começaram a partida de quarta-feira contra o Leipzig.

Ruben van Bommel é a ausência mais notável do PSV. O atacante não está entre os relacionados por Bosz.

Ivan Perisic, que foi titular na quarta-feira, desta vez fica no banco de reservas. Com isso, Bosz faz duas mudanças em relação à derrota para o Leipzig.

Escalação do PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Sano, Mauro, Til; Man, Mijnans, Santos.