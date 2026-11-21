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O PSV conquistou um excelente resultado na noite de sábado pela VriendenLoterij Eredivisie. A equipe do técnico Peter Bosz venceu o NEC por 4 a 1 no Goffertstadion, com gols de Filip Kostic, Ivan Perisic e Ruben van Bommel, além de um gol contra de Ahmetcan Kaplan. Com a vitória, o time de Eindhoven amplia sua vantagem na liderança e chega confiante ao duelo com o Real Madrid pela Liga dos Campeões.

Sergiño Dest começou entre os titulares do PSV, apesar de ter voltado antecipadamente durante o período de jogos das seleções por causa de problemas físicos. Perisic também ganhou uma vaga no time titular, enquanto Esmir Bajraktarevic começou no banco, assim como Ricardo Pepi. Kodai Sano, pelo PSV, enfrentou seu ex-clube. No NEC, os experientes Tjaronn Chery, Dusan Tadic e Bryan Linssen formaram o ataque.

Depois de um início relativamente tranquilo, o PSV abriu o placar aos 14 minutos. A defesa do NEC não conseguiu afastar a bola em definitivo, e Sven Mijnans manteve a calma para servir Kostic. O lateral-esquerdo sérvio finalizou com categoria no canto oposto e marcou seu primeiro gol na Eredivisie desde abril de 2013.

Dez minutos depois, o time de Eindhoven ampliou a vantagem. Após um cruzamento de Van Bommel, a bola bateu no braço de Deveron Fonville. Com a intervenção do VAR, o árbitro Jeroen Manschot marcou pênalti. Perisic cobrou e não deu chance ao goleiro Gonzalo Crettaz: 0 a 2.

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Minutos depois, Perisic teve uma ótima oportunidade de ampliar ainda mais a vantagem do PSV, mas o croata não conseguiu alcançar por pouco um cruzamento de Guus Til. Bosz sofreu um revés pouco antes do intervalo, quando Mauro Júnior precisou deixar o campo com um problema físico. Noah Fernández, de 18 anos, entrou no lugar do brasileiro.

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Pouco depois da substituição forçada, saiu o terceiro gol do time de Eindhoven. Van Bommel cruzou rasteiro da esquerda, e Kaplan acabou mandando a bola para trás do próprio goleiro. O NEC ainda teve uma chance de diminuir com Chery, mas Matej Kovar impediu que a equipe de Nijmegen fosse para o vestiário com uma desvantagem menor.

Bosz deixou Dest no vestiário durante o intervalo e colocou Kiliann Sildillia em campo. O PSV começou o segundo tempo cometendo vários erros, o que deu ao NEC diversas oportunidades de diminuir a diferença. Kovar, porém, destacou-se com defesas em finalizações de Tadic, Gabriel Brás e Mitchel Bakker.

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Depois de uma confusão entre Kaplan e Til que rendeu cartão amarelo aos dois, o PSV acabou de vez com as esperanças do NEC aos 64 minutos. Van Bommel teve espaço para avançar em direção ao gol adversário, driblou Crettaz e empurrou a bola com tranquilidade para a meta vazia. Logo após marcar, o ponta foi substituído por Ayoni Santos.

O técnico do NEC, Dick Schreuder, tomou uma medida incomum a 20 minutos do fim: fez cinco substituições ao mesmo tempo. Três minutos depois, o time da casa enfim diminuiu com Linssen, que marcou no rebote da própria finalização. Assim, o atacante de 36 anos celebrou seu 400º jogo na Eredivisie com seu 125º gol na primeira divisão holandesa.

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O placar não mudou mais em Nijmegen. Com a vitória, o PSV chega a 29 pontos em 13 jogos e mantém, por enquanto, Feyenoord e Ajax a quatro pontos de distância. O time de Eindhoven terá um confronto difícil com o Real Madrid na noite de terça-feira, no Estadio Santiago Bernabéu. O NEC ocupa uma decepcionante 11ª posição.