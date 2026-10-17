PSV fica sem duas estrelas contra o ADO e começa com um estreante entre os titulares

O PSV entra em campo na tarde de sábado contra o ADO Den Haag com mudanças no ataque. O técnico Peter Bosz divulgou a escalação para o duelo com a equipe da parte de baixo da tabela e escolheu, entre outras novidades, Ayoni Santos para fazer sua estreia como titular. Ruben van Bommel ficou fora da lista de relacionados, enquanto Ivan Perisic está no banco.

No gol, Kovar recebe novamente a confiança de Bosz. A defesa é formada por Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida, Armando Obispo e Filip Kostic, que também começaram juntos a partida de quarta-feira contra o Leipzig.

No meio-campo, Bosz escolheu Mauro, Sano e Guus Til. Assim, o setor permanece inalterado em relação ao jogo de quarta-feira pela Liga dos Campeões, no qual o PSV perdeu por 1 a 0 para o Leipzig.

No ataque, há mudanças entre os titulares do PSV: Dennis Man e Ayoni Santos começam a partida, enquanto Sven Mijnans mantém sua vaga. A escolha de Santos é a que mais chama a atenção.

O atacante fará contra o ADO Den Haag sua estreia como titular pelo PSV. Van Bommel é a ausência mais notável da equipe. O atacante sequer foi relacionado por Bosz. Ivan Perisic, que foi titular na quarta-feira, desta vez terá de se contentar com um lugar no banco de reservas. Com isso, Bosz faz duas mudanças em relação à derrota para o Leipzig.

Próximas partidas HAA Eredivisie 10:30 PSV Assistir

Escalação do ADO Den Haag: ainda não divulgada.

Escalação do PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Sano, Mauro, Til; Man, Mijnans, Santos.