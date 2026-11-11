"PSV faz sondagem por Kevin De Bruyne"

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O PSV sondou Kevin De Bruyne. A informação foi divulgada pelo jornalista italiano Nicolò Schira nesta quarta-feira, pelo X. Há algum tempo circulam rumores sobre uma saída antecipada do meio-campista belga do Napoli.

O jornalista Mounir Boualin também informa que o PSV conversa com De Bruyne e que, segundo fontes, as negociações transcorrem em bom clima.

O clube de Eindhoven parece ser, por enquanto, o mais concreto na busca pelo meio-campista, que tem contrato com o Napoli até meados de 2027. Há uma opção de extensão por mais uma temporada no clube.

De Bruyne pode deixar o Napoli após apenas um ano e meio. Ele assinou com o clube do sul da Itália depois de dez temporadas de muito sucesso no Manchester City. O Everton também foi associado ao meia de 35 anos.

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O veterano soma 36 partidas com a camisa do Napoli. Nesse período, marcou nove gols e deu seis assistências. Nesta temporada, De Bruyne balançou as redes quatro vezes na Serie A. Na Liga dos Campeões, ainda não marcou.

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Na seleção belga, De Bruyne tem contato com Mark van Bommel, que teve muito sucesso como jogador do PSV e mais tarde voltou ao clube como treinador. O meio-campista soma 127 partidas pela seleção.

De Bruyne, agora ligado ao PSV, enfrentou o clube de Eindhoven na Liga dos Campeões na temporada passada. Na ocasião, Peter Bosz elogiou o meia, conhecido pela qualidade na batida da bola.

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"Acho que ele é um dos maiores jogadores de todos os tempos. Talvez chame menos atenção que Messi ou Ronaldo, mas é um jogador extraordinário. Ainda é. Com sua técnica de chute e sua visão de jogo, De Bruyne tem um valor enorme", afirmou o técnico do PSV.

De Bruyne lamentou ter tido de deixar o Manchester City em 2025. "Sinceramente, ainda acho que posso atuar neste nível, como estou mostrando agora, mas entendo que os clubes precisam tomar decisões."