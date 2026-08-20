O PSV voltou sua atenção para Moncef Zekri, do KV Mechelen. Segundo o Het Nieuwsblad, o clube de Eindhoven está “muito interessado” no defensor de 17 anos, considerado um dos maiores talentos do clube belga.

Zekri nasceu em Bruxelas, mas atua nas categorias de base da seleção de Marrocos. O defensor joga preferencialmente como lateral esquerdo e já disputou 21 partidas pelo time principal do Mechelen.

O interesse do PSV não é o primeiro do exterior por Zekri. No verão passado, a Inter também já foi ligada ao jogador, enquanto o defensor anteriormente teve a possibilidade de se transferir para o Ajax.

O próprio Zekri confirmou em dezembro de 2025 que havia recusado uma proposta do clube de Amsterdã. "Claro que foi difícil dizer não a um time como o Ajax, mas tive a sensação de que o treinador do Mechelen acredita em mim", explicou Zekri em dezembro, ao Transfermarkt. "É melhor jogar futebol profissional no Mechelen do que futebol de base no Ajax."

Agora, o PSV espera levar o jovem internacional marroquino para a Eredivisie, mas não parece ter as melhores chances. Isso porque o Sporting CP é atualmente o principal candidato à assinatura de Zekri. O gigante português acompanha o lateral esquerdo há mais tempo e, segundo o Het Nieuwsblad, uma possível transferência já “ganhou força” nos últimos tempos.

O Sporting já teria feito uma oferta de 3,5 milhões de euros. No entanto, é incerto se o KV Mechelen está disposto a colaborar com a saída do talento de 17 anos por esse valor, já que, segundo o Transfermarkt, ele tem um valor de mercado de quatro milhões de euros.

Zekri tem contrato até meados de 2028.